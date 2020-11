CORONAVIRUS. Cel mai grav afectate zone din Romania. Bucurestiul ramane in topul infectarilor, urmat de Cluj

In Capitala au fost raportate 1.003 imbolnaviri noi, ajungandu-se la un total de 51.989 de cazuri, de la inceputul pandemiei in Romania, si la un grad de incidenta de 5,54 la mia de locuitori.Dupa Bucuresti, cele mai multe cazuri noi au fost raportate in Cluj si Constanta. Cluj a raportat 606 cazuri noi de infectare, ajungand la un numar total de 16.454 de cazuri si o rata de incidenta de 7,42.Constanta a raportat 422 de cazuri noi, ajungand la un total de 11.393 de cazuri si la un grad de incidenta de 5,35.Iasi ocupa locul al patrulea ca numar de cazuri noi, raportand 335 de cazuri noi, ceea ce duce numarul total de cazuri de 15.532. Rata de incidenta este de 3,14.In Ilfov s-au raportat, de asemenea, multe persoane pozitive la infectia cu Covid-19: 301, numarul total fiind de 10.873, iar rata de incidenta de 6,9.Timis (332), Prahova (310) si Bihor (318) raporteaza peste 300 de noi infectii.Cele mai putine cazuri noi de Covid-19, inregistrate in ultimele 24 de ore, sunt in Giurgiu (25), Vrancea (39) si Maramures (45).Numarul cazurilor noi de imbolnavire cu COVID-19 a ajuns marti, 17 noiembrie 2020, la 8.262, iar cel al deceselor la 186. Numarul pacientilor internati la ATI este de 1.174.Citeste si: 174 de oameni au murit in ultimele 24 de ore. 8.262 de cazuri noi si 1.174 de pacienti la Terapie Intensiva