Coronavirus Romania. Cel mai puternic afectate zone din tara. Bucurestiul, aproape 1.000 de cazuri noi de COVID-19, in 24 de ore. Situatie critica in cateva judete

In Capitala au fost raportate 999 de cazuri noi, ajungandu-se la un total de 50.986 de cazuri si o incidenta de 5,6 la mia de locuitori.Dupa Bucuresti, cele mai multe cazuri noi au fost raportate in judetul, mai exact 362 de infectari noi, ajungand la un total de 10.971 de cazuri raportate de la inceputul pandemiei si la o incidenta de 5,2 la mia de locuitori.are 220 de cazuri noi, cu un total de 10.580 de cazuri si o rata de incidenta de 8,93 la mia de locuitori.In Ilfov sunt 272 de cazuri noi, cu un total de 10.572 de cazuri si o rata de incidenta de 6,83 la mia de locuitori.Arad (251), Bihor (257), Maramures (258), Prahova (272), Timis (244) si Tulcea (273) raporteaza peste 200 de cazuri de Covid-19.Brasovul a inregistrat 112 cazuri noi, avand 14.506 de cazuri totale si o rata de incidenta de 6,21 la mia de locuitori.Cele mai putine cazuri de infectie cu noul coronavirus au fost depistate in Salaj (6) si Harghita (14).Citeste si: Rata de pozitivare uriasa in ultimele 24 de ore. Record de pacienti la ATI. 149 de oameni au murit