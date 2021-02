Ultimul anunt facut de Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii. Cele cinci categorii de persoane care nu sunt obligate sa poarte masca de protectie

Potrivit documentului , regulile si exceptiile privind purtarea mastii sunt stabilite de Ministerul Sanatatii in Ordinul Comun MS-MAI nr. 874/81/2020 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta.Potrivit Ordinului amintit, preluat si in Hotararea de Guvern nr.3 din 12 ianuarie 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei masca de protectie trebuie purtata in orice spatiu public inchis, spatii comerciale, mijloace de transport in comun si la locul de munca, pe toata durata prezentei in oricare din spatiile inchise ale incintei.Exista, insa, si exceptii de la obligativitatea purtarii mastii. Astfel, sunt exceptati de la purtarea mastii de protectie:a) angajatul care este singur in biroub) persoana care sufera de boli care afecteaza capacitatea de oxigenare;c) persoana care desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescuta etc.);d) prezentatorii TV si invitatii acestora, cu conditia respectarii distantei de 3 metri intre persoane;e) copiii cu varsta mai mica de 5 ani."Persoanele alergice la materialele din care sunt confectionate mastile pot purta masti confectionate din alte materiale decat cele la care se stiu alergice sau alte forme de protectie (de exemplu viziere)", arata Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei.Documentul mai prevede ca persoanele cu afectiuni respiratorii cronice cu capacitate redusa de oxigenare au un risc crescut de a dezvolta forme severe de COVID -19 si de aceea este recomandata participarea lor on-line la activitatile didactice in locul prezentei fizice fara masca."Exceptiile se aplica in functie de evaluarea riscului efectuat de medicul de medicina muncii al unitatii, sau de medicul curant pentru persoanele ce prezinta alergii", mai arata cele doua ministere.