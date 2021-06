Cele mai afectate zone de coronavirus. Bucuresti, numar dublu de cazuri fata de urmatorul judet. Incidenta in scadere

Conform datelor publicate de autoritati, in Bucuresti au fost inregistrate 45 de noi cazuri, fiind urmat de judetul Prahova, cu 22 de imbonaviri si Arges, cu 10 persoane infectate. Sunt insa si mai multe judete cu zero cazuri raportate, precum Bistrita-Nasaud, Calarasi, Covasna, Galati, Gorj sau Salaj.Incidenta cazurilor este si ea in scadere. Cea mai mare se regaseste in Cluj, cu 0.40 si Prahova, cu 0.39, in timp ce la polul opus se afla Gorj, cu 0.09 si Satu Mare, cu 0.11.1.040.527 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 241 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Cum arata situatia pe judete: