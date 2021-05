Care sunt cele mai afectate zone de COVID-19. Bucuresti, aproape dublu numar de cazuri fata de urmatorul judet

Lista cazurilor in functie de judet

Astfel, Capitala a inregistrat 222 de cazuri noi, cu o incidenta de 2.07 la mia de locuitori , cu 181.154 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul secund se regaseste judetul Cluj, cu 123 de infectari noi si o incidenta de 1,89 la mia de locuitori. In total, 56.529 de clujeni au fost facut COVID-19 de la inceputul pandemiei.Pe locul trei se afla Prahova, cu 97 de imbolnaviri noi, incidenta de 1,43 la mia de locuitori si 34.258 de cazuri in total.1.Alba 20698 56 1,732.Arad 23362 36 1,343.Arges 26711 57 1,144.Bacau 25769 36 0,805.Bihor 28633 84 1,586.Bistrita-Nasaud 11661 14 1,067.Botosani 13929 15 0,638.Brasov 43020 34 1,349.Braila 13053 34 1,0910.Buzau 12309 24 0,7611.Caras-Severin 11068 42 1,6212.Calarasi 9893 16 0,7813.Cluj 56529 123 1,8914.Constanta 42378 51 1,1315.Covasna 8307 19 1,4016.Dambovita 22217 16 0,7617.Dolj 26209 28 0,9118.Galati 27131 55 1,0919.Giurgiu 10854 16 0,8620.Gorj 9133 10 0,3421.Harghita 8046 33 1,0022.Hunedoara 22569 36 1,2123.Ialomita 10625 3 0,8624.Iasi 41823 47 0,7225.Ilfov 44477 45 1,9126.Maramures 20176 18 0,4327.Mehedinti 8135 13 0,9528.Mures 23495 80 1,4929.Neamt 18458 27 0,8830.Olt 14302 16 0,7931.Prahova 34258 97 1,4332.Satu Mare 12843 20 0,6333.Salaj 10759 30 1,1934.Sibiu 25920 52 1,4835.Suceava 23913 19 0,3636.Teleorman 13469 25 1,2537.Timis 53641 55 1,4738.Tulcea 8246 21 0,8039.Vaslui 15775 12 0,5040.Valcea 16121 11 1,0641.Vrancea 10475 26 0,8142.Mun. Bucuresti 181154 222 2,07