In intervalul 31.03.2021 (10:00) - 01.04.2021 (10:00) au fost raportate 136 de decese (76 barbati si 60 femei).In ceea ce priveste zonele cele mai afectate , municipiul Bucuresti se mentine in topul clasamentului, cu peste 1.330 de cazuri noi diagnosticate in ultimele 24 de ore.Situatia pe zone o puteti consulta mai jos: