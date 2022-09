Cele mai comune 10 probleme ale instalatiei electrice din casa

Cand vine vorba de electricitate de uz casnic, siguranta ta este primordiala. Luminile palpaitoare, facturile mari si aparatele deteriorate pot fi un semn al problemelor electrice pe circuitul de acasa. Iti prezentam cele mai comune astfel de probleme si solutiile pentru ele.

1. Supratensiuni electrice frecvente

Supratensiunile electrice pot fi cauzate de orice, de la fulgere, deteriorarea liniilor electrice, aparate defecte si cabluri electrice defecte in casa. In timp ce o crestere efectiva dureaza doar o microsecunda, cresterile frecvente pot deteriora componentele electrice conectate la retea in casa, degradandu-le in mod semnificativ speranta de viata.

Daca ai frecvente supratensiuni electrice, vinovatul este probabil un dispozitiv electric conectat la reteaua de acasa sau la cablajul in sine. Incearca sa scoti din priza orice dispozitiv sau electrocasnic ieftin pentru a vedea daca acest lucru previne supratensiunile. In caz contrar, ar putea fi timpul sa consulti un electrician autorizat.

2. Caderi de tensiune si pierderi de putere

La fel ca supratensiunile electrice, caderile de tensiune in alimentarea electrica pot fi adesea atribuite dispozitivelor conectate la reteaua electrica, in cazul in care sunt defecte sau fabricate cu materiale necorespunzatoare si consuma multa energie atunci cand sunt pornite. Aceste probleme sunt frecvent intalnite chiar si in Capitala. Daca dupa deconectarea tuturor acestor dispozitive situatia persista este necesar sa apelezi al serviciile unui electrician Bucuresti, care sa verifice cu lux de amanunte instalatia si sa gaseasca cea mai buna solutie pentru a o repara.

3. Intrerupatoarele nu functioneaza corect

Comutatoarele de reglare care nu regleaza corect lumina pot fi deseori atribuite unei lucrari de calitate slaba sau unor produse sub-standard.

Daca tocmai te-ai mutat intr-o casa noua si gasesti intrerupatoare care nu par sa functioneze deloc, acesta ar putea fi un semn ca acestea sunt stricate, sau ar putea fi o defectiune la priza, circuit sau cablare. Cea mai buna solutie este sa discuti cu un electrician din zona ta pentru a gasi o solutie la aceasta problema. Spre exemplu, pentru a beneficia de cele mai bune preturi ar trebui sa gasesti un electrician cat mai aproape de tine.

4. Sigurantele sar constant

Produsele cu putere mare, cum ar fi cuptoarele cu microunde si uscatorul de par, pot face sigurantele sa sara, mai ales atunci cand alte articole consumatoare de energie sunt utilizate pe aceeasi sursa. Un intrerupator de circuit este conceput pentru a te proteja pe tine si casa ta, astfel incat atunci cand sar, acesta este un semn ca isi fac corect treaba.

Este bine sa verifici cu atentie ce electronice utilizai atunci cand a sarit siguranta. Daca a fost un uscator de par, incearca sa il utilizezi la cea mai mica viteza scazuta, data viitoare. Alternativ, limiteaza utilizarea de electronice de care nu ai neaparat nevoie atunci cand sunt consumatori mari in priza. Daca sigurantele sar pur si simplu, atunci este necesar sa apelezi la un profesionist.

5. Supraincarcarea circuitului

Una dintre cele mai mari cauze ale sigurantelor sarite este supraincarcarea placilor de alimentare. Majoritatea caselor si apartamentelor, chiar si cele mai noi, nu au suficient puncte de alimentare pentru a satisface, de exemplu, o configurare completa a unitatii de divertisment la domiciliu. Daca intrerupatoarele de circuit din casa ta se declanseaza frecvent, motivul poate fi supraincarcarea circuitului. In acest sens, iti recomandam sa nu folosesti foarte multi consumatori mari in acelasi timp, sa elimini dispozitivele care nu sunt utilizate (de exemplu, incarcatoarele de telefon continua sa se alimenteze chiar si atunci cand nu sunt conectate) sau sa imparti consumatorii si sa nu folosesti aceeasi priza pentru toti. Fii atent la modul in care conectezi dispozitivele in casa si nu le lasa in priza daca nu ai nevoie.

6. Lumini prea stralucitoare sau slabe

Daca unele lumini din jurul casei par excesiv de stralucitoare, dar altele sunt slabe, atunci exista doua cauze probabile. Fie folosesti diferite tipuri de lumini cu putere diferita, caz in care va trebui sa verifici daca toate becurile sunt identice, fie ai o conexiune neutra principala defectuoasa. Aceasta din urma va continua sa provoace probleme casei pana cand va fi remediata de un profesionist.

7. Socuri electrice

Un soc electric este o experienta urata. Chiar daca sunt de obicei destul de usoare, ceva asemanator unui soc static, ele ne reamintesc ca electricitatea este periculoasa atunci cand nu este corect utilizata.

Socurile electrice se intampla de obicei atunci cand pornesti sau opresti un dispozitiv. Problema ar putea fi cu aparatul sau ar putea fi la cablare. Poti testa acest lucru conectand un alt dispozitiv si vazand daca rezultatele sunt reproductibile, totusi risti doar un alt soc electric. In cele mai multe cazuri, ar putea fi mai bine sa vorbesti cu un electrician si sa ii explici cat mai bine ce s-a intamplat si cum s-a produs socul electric.

8. Facturi mari la curent electric

Sunt mai multe moduri in care poti sa iti diminuezi facturile. Printre acestea se numara trecerea la un furnizor mai rentabil, identificarea dispozitivelor electrice care pot cauza supratensiuni, deconectarea aparatelor si incarcatoarelor atunci cand nu le folosesti sau repararea cablajelor sau circuitelor deteriorate.

9. Becurile se ard prea des

Motivele pentru care becurile se pot arde foarte des sunt din cele mai diverse. Aceasta se intampla daca puterea este prea mare sau izolatia este prea aproape de bec. De asemenea poate fi vorba de cablare defecta pe circuit, o cablare defecta la retea sau prea multa putere totala pe un comutator. Daca becurile palpaie, probabil ca exista o conexiune slaba pe circuit. Izolarea problemei poate fi dificila pentru neprofesionisti. Daca ai o astfel de problema si becurile se ard nejustificat de repede, este necesar sa apelezi la specialisti.

10. Luminile incastrate se sting sau de aprind singure

Luminile incastrate asa cum sunt spoturile sunt echipate cu dispozitive de siguranta care intrerup alimentarea cu curent atunci cand becul se incalzeste prea mult. Fie folosesti o putere prea mare pe bec, fie izolatia din tavan este prea aproape de bec. Verifica daca exista caldura excesiva si incearca sa verifici din cand in cand daca luminile produc caldura excesiva, care este puterea totala pe circuit si daca sursele de lumina sunt corect izolate.

Supraincalzirea surselor de lumina poate reprezenta un risc de incendiu, deci asigura-te ca testezi acest aspect periodic.

Daca exista probleme electrice in jurul casei, ar trebui sa iei in considerare contactarea unui electrician. Siguranta in casa este primordiala, asa ca nu lasa nimic la voia intamplarii. Ia legatura cu un profesionist, cum ar fi un electrician de pe Mesterilocali.ro, pentru a ajuta la diagnosticarea problemelor cu electricitatea din casa ta, pentru propria liniste sufleteasca si asigurarea sigurantei.

