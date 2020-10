Topul celor mai vandute medicamente in pandemie. Nurofen, Parasinus si Paracetamol sunt pe primele trei locuri

Locurile din top zece sunt impartite egal de produsele eliberate cu prescriptie si cele fara reteta (OTC). Cele mai cumparate zece produse cumuleaza 55 milioane de unitati, adica 15% din totalul vanzarilor de medicamente dupa volume din Romania in perioada ianuarie - august 2020, potrivit datelor oferite pentru Ziarul Fianciar de compania de cercetare de piata IQVIA.Romanii au cumparat 374 milioane de cutii de medicamente in primele opt luni din 2020, in usoara scadere fata de aceeasi perioada a anului anterior.Datele IQVIA iau in considerare doar vanzarile din farmacii si includ toate formele de comercializare sub acelasi brand.