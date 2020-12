Cele mai frecvente intrebari despre vaccinul anti-COVID. Raspunsurile lui Razvan Chereches, expert in sanatate publica

Da! vaccinul previne exprimarea bolii prin atacarea virusurilor SARS-CoV-2 cu anticorpii dezvoltati ca urmare a vaccinului.Nu! niciun vaccin nu are eficacitate de 100%, exista sanse mici sa nu fii protejat(a) ~5% in cazul vaccinurilor Pfizer si Moderna.Nu! imunitatea generata de vaccinuri este completa dupa aproximativ 3 saptamani dupa a 2-a doza (la distanta de o luna de prima doza) = aproximativ 7 saptamani de la prima dozaNu! vacinurile COVID-19 protejeaza impotriva bolii simptomatice, dar cum protectia nu este de 100% - masurile de control (masti, igiena, distantare) vor trebui sa continue cel putin pana in toamna viitoare (depinde de succesul vaccinarii)Nu! numarul de vaccinuri va fi limitat (cel putin pe parcursul anului viitor), o parte din populatie va refuza sa se vaccineze - imunitatea de grup se va constitui foarte lent (probabil in 2-3 ani)Da! inca nu avem suficiente studii ca sa putem concluziona daca vaccinul previne si in ce masura previne transmiterea - stim doar ca previne exprimarea bolii clinice (simptome) = masca, distantarea, igiena mainilor vor trebui sa continueDa! vaccinurile COVID-19 au trecut prin exact aceleasi etape ca si vaccinurile care dureaza 10 ani - au avut finantare mai mare, mult mai multe persoane implicate + cercetarea pe vaccinurile mARN dureaza de 30 de ani (acum au aplicat rezultatele)Cauta informatii din surse competente (specialisti in sanatate publica, boli infectioase, epidemiologi) si evita sa asculti sfaturile sau opiniile persoanelor care nu au pregatire specifica pe acest domeniu"Am sa actualizez periodic postarea cu raspunsuri la intrebarile care le puneti la comentarii! Am sa va rog pe cei care "credeti" tot felul de teorii cospirationiste sa nu va obositi - daca nu formulati comentariile politicos si cu argumente, am sa dau delete la comments si block (nu am energie si timp pentru troli cu conturi false si agende obscure)", a avertizat Razvan Chereches.