Cele mai importante vaccinuri care salveaza vieti

Virusul varicelo-zosterian

Poliomielita

Hepatita B

Infectia cu Haemophilus influenzae

Rujeola, rubeola si oreionul

Vaccinul anti-polio este doar unul dintre cele care salveaza vietile copiilor si nu doar ale lor. Beneficiile vaccinurilor impotriva maladiilor sunt uriase. Finalul pandemiei de COVID-19, care ne-a dat vietile peste cap, sta tot intr-un vaccin.Produce varicela, in infectia primara, si herpes zoster, in reactivarea infectiei.este o boala foarte contagioasa, caracterizata prin eruptii ce pot lasa cicatrici mutilante in cazul suprainfectiei, si care poate evolua cu complicatii majore, inclusiv encefalita. In cazul imbolnavirii, 4 din 100 de copii cu varsta mai mica de un an mor. Femeile insarcinate care fac varicela nasc copii infectati, cu risc ridicat de deces. Vaccinarea ofera o imunitate stabila pe tot parcursul vietii. Vaccinul se administreaza copiilor la 12-15 luni si 5-6 ani. El poate fi facut si de adulti si este recomandat preventiv femeilor.Este o boala infectioasa mutilanta si potential mortala. Virusul se transmite pe cale orala si provoaca paralizii irecuperabile. Infectia duce la moartea a 5 copii din 100, prin afectarea irecuperabila a musculaturii respiratorii. Din 2002, cea mai mare parte a Europei a reusit eradicarea maladiei, ca urmare a vaccinarii, care este practicata in continuare, virusul fiind mai departe prezent. In septembrie 2015, de exemplu, au fost semnalate cazuri de poliomielita in Ucraina, intr-o regiune apropiata de frontierele Romaniei. Schema de imunizare prevede vaccinarea anti-polio la 2, 4, 11 luni si la 6 ani.Reprezinta o suferinta severa si grava, de natura infectioasa, a ficatului, provocata de virusul hepatitic B. Boala poate avea forme medii sau grave, care pot duce pana la cancer hepatic. Si in cazul in care boala este asimptomatica, virusul produce leziuni ireversibile. Peste 800.000 de oameni mor anual, la nivel mondial, din cauza complicatiilor hepatitei B.Virusul este foarte periculos pentru copiii nascuti din mame infectate, 9 din 10 nou-nascuti devenind bolnavi cronic. De aceea, este foarte importanta vaccinarea nou-nascutului inainte de a parasi maternitatea. Impotriva hepatitei B exista un vaccin, care se face in primele 24 de ore de la nastere, la 1-2 luni si la 6 luni.Acest virus produce meningita, pneumonia si bacteriemia (infectia generalizata cu bacterii) si inregistreaza milioane de cazuri anual, cu mii de decese mai ales in randul copiilor sub 5 ani. Supravietuitorii, in proportie de 15%-35%, raman cu sechele pentru toata viata (retard mintal, surzenie). In Europa, cazurile sunt relativ rare, cele mai mari rate de infectare fiind in Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca si Marea Britanie (aceste tari avand date statistice foarte bune). Cei mai afectati au fost copiii sub un an si adultii de peste 65 de ani, iar unul din 20 de copii cu meningita moare. Romania nu prezinta date clare, pentru ca nu se stie exact numarul cazurilor, acestea nefiind corect diagnosticate. Vaccinul asigura o imunitate certa, dar nu este inclus in schema obligatorie de vaccinare.este o boala respiratorie severa, cauzata de virusul rujeolei, extrem de contagios. O persoana neimunizata poate contracta boala chiar si atunci cand intra intr-o camera unde cu doua ore inainte a fost o persoana contagioasa cu rujeola. Boala este severa, grava pentru nou-nascuti si copii mici, poate produce complicatii severe (pneumonie, leziuni ale sistemului nervos central ireversibile) si poate fi mortala. Boala nu poate fi eradicata in absenta unei vaccinari continue, a peste 95% din populatie. Romania se confrunta in prezent cu o epidemie de rujeola tocmai din cauza scaderii ratei de vaccinare.este o afectiune mai usoara, dar foarte grava in cazul in care este contractata de o femeie insarcinata. In 80-85% din cazuri, copilul se naste cu afectiuni foarte grave, asta in cazul in care nu survine decesul intrauterin sau avortul.este o boala virala infecto-contagioasa cauzata de virusul urlian. Boala apare frecvent in a doua copilarie, la adolescenta si la adultii tineri si poate provoaca leziuni ale pancreasului si sistemului nervos central, in cazurile grave. Complicatiile frecvente sunt meningita, encefalita si infertilitatea.Toate cele trei afectiuni pot fi prevenite cu un singur vaccin. Este vorba de mult disputatul ROR, in cazul caruia rata de vaccinare este din ce in ce mai mica. Cele trei afectiuni pot aparea si la persoanele vaccinate, din cauza unei scaderi a imunitatii dobandite prin vaccinare. Specialistii considera ca ar fi necesara revizuirea schemei de vaccinare actuale si administrarea de rapeluri la adolescenti si tineri.