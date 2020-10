Cele mai interesante studii si curiozitati despre divort

Conform studiului realizat de biroul de avocatura Slater & Gordon, din Marea Britanie, 53% dintre cei care decid sa divorteze discuta mai intai cu altcineva despre acest lucru si abia apoi cu partenerul, 36% privesc divortul ca pe un esec personal, 47% incearca sa repare relatia numai de dragul copiilor, iar 28% dintre mame spun ca in urma divortului copiii nu mai sunt atat de apropiati de tati, noteaza Super Bebe Acelasi studiu, prezinta si primele zece motive de divort:- infidelitatea- "nu mai eram fericiti"- "ne contram prea mult"- "nu mai iubeam"/"nu ma mai simteam iubit (a)"- "nu mai comunicam"- "ne doream lucruri diferite"- el/ea "s-a schimbat"- "nu ne mai simteam parteneri"- "era abuziv (a)"- greutati financiareIn ciuda stresului, suferintei, dar si a costurilor pe care le implica un divort, 57% dintre englezii care au participat la un alt studiu despre casatorie si divort considera ca "e prea simplu sa divortezi zilele acestea" - asta in conditiile in care mai mult de jumatate dintre repondenti erau deja divortati.Intr-un alt studiu, al Bufallo University, s-a descoperit ca o alta cauza majora care duce la divort - pentru aproximativ 50% dintre cele 634 de cupluri intervievate - este consumul de bauturi alcoolice de catre unul dintre parteneri.Un detaliu socant, scos la inveala de un studiu facut de Universitatea din Suedia, a fost ca partenerii care parcurg pana la serviciu un drum mai lung de 45 de minute sunt mai predispusi sa divorteze, spre deosebire de cei care au serviciul mai aproape de casa.Un studiu realizat in SUA a concluzionat ca 50% dintre casatorii ajung la divort. Mai in gluma, mai in serios, americanii au ajuns sa-si ureze la nunta: "Sa fii in gasca celor 50% care raman casatoriti".Si in Romania au fost efectuate statistici referitoare la divort, din care a reiesit ca principalul motiv de divort la noi este "nepotrivirea de caracter" - un motiv destul de vag, in spatele caruia se ascund motive greu de rostit: abuz fizic si emotional, consum de alcool si violenta in familie (asupra copiilor). Pe locul doi este infidelitatea.Curios sau nu, tot statisticile din Romania releva ca prosperitatea financiara nu aduce si prosperitate familiala. Cu cat contul este mai plin, cu atat scade interesul pentru viata de familie - sau, poate, creste gradul de independenta financiara, ceea ce ajuta la transarea mai rapida a unei casnicii nefericite.O alta cauza importanta a divorturilor, identificata de specialisti, este evolutia diferita partenerilor: fie unul se maturizeaza emotional mai repede si celalalt stagneaza, fie este vorba despre dezvoltarea profesionala fulminanta a unuia dintre parteneri, in timp ce celalalt nu evolueaza.Conform Institutului National de Statistica, numarul divorturilor aparute din vina sotului este de trei ori mai mare, fata de numarul divorturilor cauzate de sotii.Iar potrivit datelor puse la dispozitie de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, din MAE, varstele care inregistreaza cel mai mare numar de divorturi sunt intre 30 si 40 de ani.Cititi si: