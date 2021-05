Cele trei scenarii pentru iminenta redeschidere a showbizz-ului in Romania: "Ne vom distra in aceasta vara"

Grup de lucru pentru redeschiderea concertelor

Ultimul an a fost umilitor pentru organizatorii de evenimente

Asteptari de la evenimentele pilot

Florin Citu: "Depinde de succesul campaniei de vaccinare"

Autoritatile sunt cele care trebuie sa dea unda verde si cateva evenimente pilot cu public vor fi organizate chiar in zilele urmatoare de Ministerul Culturii.De asemenea, in luna iunie sunt deja programate o serie de evenimente de tip concerte in spatii deschise, cu un public restrans, urmand a fi respectate toate regulile de siguranta si normele impuse de hotaririle Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU)."Intrebarea nu e daca deschidem sau nu evenimentele in aceasta vara, ci cum anume le redeschidem. Schema de redeschidere, planul la care am lucrat in ultima luna, alaturi de specialisti din Ministerul Culturii si Ministerul Sanatatii, are in vedere toate scenariile posibile. E o schema de redeschidere graduala, care are doua scenarii", a explicat pentru Ziare.com Alin Vaida, organizator Jazz in the Park.Spre exemplu, unul dintre scenariile in functie de care ar putea fi reluate evenimentele de tipul concertelor si festivalurilor urmeaza o parte din regulile din 2020, cand exista o limita de capacitate, participantii stateau asezati si masca era obligatorie."Mai exista si un scenariu care presupune o anumita triere a publicului, si anume verificam daca publicul este vaccinat sau daca oamenii respectivi au avut COVID-19, motiv pentru care ar avea anticorpi. Un al treilea scenariu este sa mergem pe varianta de a cere test PCR negativ la intrare, pe care participantii sa il prezinte. Toti cei care implementeaza activitati culturale sunt pregatiti sa aplice acest plan, trebuie doar sa primim unda verde si sa fim lasati sa ne facem treaba", a completat Alin Vaida, membru in Asociatia Romana a Organizatorilor de Concerte si Evenimente Culturale (AROC).De altfel, organizatia a inaintat o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis , a doua in ultimele trei luni, prin care solicita sprijinul Administratiei Prezidentiale pentru redeschiderea acestui sector ajuns in pragul falimentului. Daca alte sectoare au beneficiat de sprijin financiar, nu acelasi lucru poate fi spus si despre sectorul cultural, se arata in documentul mentionat."Ne-am fi asteptat ca acest sector sa fie sprijinit sa depaseasca aceasta criza. Din pacate, lipsa de atentie pentru artisti, pentru organizatorii de evenimente, pentru lucratorii si companiile din industria de spectacole si pentru operatorii culturali, in general, se reflecta constant in hotararile care inchid activitatile culturale in aer liber, desi le permit pe cele in interior", evidentiaza scrisoarea deschisa inaintata presedintelui Romaniei.74 de semnatari ai scrisorii, intre care si organizatorii unor festivaluri precum Neversea, Untold si Electric Castle, solicita mai multa claritate cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate si subliniaza ca, desi autoritatile au mentionat ca vor fi acordate scheme de sprijin in valoare de 100 de milioane de euro pentru sectorul cultural, acestea nu au fost functionale in 14 luni de la debutul pandemiei."Pe de-o parte, unele lucruri se misca si ne aflam in fata unei iminente redeschideri a sectorului de eveniment, dar nu mi se pare ca ritmul si masurile care sunt luate sunt neaparat benefice sectorului cultural. Ultimul an a fost umilitor in discutiile noastre cu guvernul. Sectorul cultural a fost uitat, exista o parere cumva gresita despre el in acest moment. Intreg sectorul cultural si toti organizatorii de evenimente sunt pregatiti si stiu ce au de facut pentru a se putea intoarce", a explicat Alin Vaida pentru Ziare.com.In ceea ce priveste evenimentele pilot care urmeaza sa fie organizate in perioada 14-16 mai de Ministerul Culturii si care presupun spectacole cu public atat in interior, cat si in exterior, acestea vor avea loc la Opera Nationala Bucuresti , la Teatrul National Bucuresti si la Opera Nationala Romana Cluj-Napoca, iar in exterior la Opera din capitala."Privim cu interes aceste evenimente, ele sunt un semn ca piata merge spre redeschidere, ce nu inteleg este scopul lor. Daca scopul e sa vedem modalitatea de transmitere a virusului, le facem degeaba. Sunt deja studii facute de alte tari si concluziile sunt trase. Sincer, mie mi-ar fi placut ca aceste teste care se fac in Romania sa fie un pic mai specifice, sa tragem niste concluzii referitoare la cum putem noi in tara, cu sistemele noastre si cu regulile noastre", a punctat Alin Vaida."Organizatorii de evenimente sunt foarte pregatiti sa isi asume responsabilitatea unor evenimente facute corect si absolut nimeni nu isi doreste sa se intoarca la activitatea de zi cu zi cu pretul sanatatii altora", a conchis organizatorul de evenimente. Premierul Florin Citu a declarat, recent, ca se poate discuta despre organizarea de festivaluri si concerte in acest an, de a reveni la o viata normala, doar cu o campanie de vaccinare anti-COVID de succes."Putem sa vorbim si de festivaluri, de concerte, de a reveni la o viata normala doar cu o campanie de vaccinare de succes. Este conditia necesara pentru a putea sa redeschidem economia. Din partea noastra voi face tot ce este posibil sa acomodam, sa vedem cum putem sa redeschidem economia", a declarat premierul, care spune ca tinta de vaccinare pana la 1 iunie, cand se doreste redeschiderea economiei, este de 5 milioane de vaccinati.