Cum au decurs cele trei valuri ale gripei spaniole. 25% din populatia lumii a fost atunci infectata

Un secol mai tarziu, datorita progreselor stiintifice, oamenii au fost tentati sa spuna ca un astfel de dezastru nu se poate repeta , insa exista, in continuare, multe necunoscute despre acea infectie. Originea virusului a ramas un mister, la fel si cifrele reale despre cate persoane au fost afectate, sau care a fost modelul de contagiune, potrivit surinenglish.com Gripa spaniola a avut trei valuri. Fiecare a fost diferit, iar ultimul a durat atat de mult, incat oamenii inca mureau din aceasta cauza in 1920.Primul val a inceput in primavara anului 1918. Primul caz detectat a fost intr-un lagar militar din Kansas, SUA. Oamenii de stiinta au numit aceasta infectie, care s-a raspandit printre trupele care urmau sa lupte in Primul Razboi Mondial, "valul vestitor".Infectia s-a raspandit in Europa pe masura ce au inceput sa soseasca trupele americane. In Spania a fost detectat in a treia saptamana a lunii mai.Presa din Spania, tara care nu a participat la razboi, a oferit deschis date despre epidemie, in timp ce restul tarilor au aplicat cenzura de razboi. Tocmai din acest motiv virusul a fost numit " gripa spaniola" si a ramas permanent asociat cu aceasta tara.Cercetatorii cred ca unul dintre locurile cheie pentru raspandirea gripei spaniole a fost Madridul, unde aveau loc festivitatile de la San Isidro. Activitatile sociale din timpul targului au sporit infectarile si chiar si regale Alfonso al XIII-lea s-a imbolnavit.Ulterior, guvernul a luat masuri stricte si chiar a oprit livrarile postale si serviciul de telegrama.Rata mortalitatii a fost de 0,65 la mia de locuitori, iar primul val a durat doua luni. Situatia a fost similara si in restul lumii, desi America de Sud si Australia nu au fost afectate.Al doilea val al gripei spaniole a inceput in toamna anului 1918. In Spania au circulat multe teorii privind modul de raspandire. Unii cred ca a fost cauzata de soldatii care faceau serviciul militar si care s-au intors acasa vara. Alta ipoteza este legata de portughezii care s-au intors acasa cu trenul dupa incheierea razboiului. Nu a fost exclusa nici o mutatie a virusului.In al doilea val, numarul deceselor a crescut. In anumite locuri, festivalurile de vara au sporit infectarea, iar bisericilor li s-a ordonat sa nu mai sune din clopote la inmormantari, asta ca sa reduca panica.In Zamora, unul dintre cele mai afectate orase, unde rata mortalitatii a fost de trei ori mai mare decat in restul Spaniei, se considera ca Biserica a contribuit la raspandirea bolii. Episcopul Antonio Alvaro Ballano a sustinut ca virusul a aparut din cauza pacatului si a inceput sa tina slujbe pentru combaterea gripei spaniole.In acest timp, credinciosii sarutau moastele lui San Roque, ocrotitorul bolnavilor. Atunci, numarul de cazuri a crescut. In plus, au fost afectati mai multi medici decat in primul val.Si in alte parti ale planetei al doilea val a fost mai agresiv si raspandirea virusului a luat amploare. Nu se stie exact de unde a inceput, dar exista speculatii referitoare la Liberia, orasul Boston, din America, sau portul francez Brest. In Australia, care scapase de primul val, sosirea trupelor din Europa a dus la moartea a 80.000 de oameni.Gripa spaniola a revenit in primele luni ale anului 1919, desi, daca ne raportam la nivel general, nu a fost atat de letal ca al doilea. Oamenii de stiinta presupun ca populatia a dezvoltat intre timp imunitate pentru ca incidenta a fost mai mica.In alte tari, precum Japonia, al treilea val s-a intins pana la sfarsitul anului 1920. Pana la sfarsitul epidemiei in Spania, opt milioane de oameni murisera.Stiinta si medicina nu erau atat de dezvoltate, astfel ca multe date nu sunt disponibile. De exemplu, nu s-au cunoscut foarte multe lucruri despre virus pana in 1933, astfel incat cauzele bolii erau un mister la inceputul secolului XX.Cei mai afectati au fost copiii cu varsta cuprinsa intre unu si trei ani si persoanele cu varsta cuprinsa intre 21 si 30 de ani.Locul de origine al virusului nu a fost niciodata confirmat, desi oamenii de stiinta au sugerat trei orase: Etaples (Franta), Haskell (SUA) si Xhanxi (China).