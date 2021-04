Ministerul Apararii: 20 de centre mobile de vaccinare organizate in localitati izolate sau greu accesibile. Cabinetele vor fi organizate in containere

"Echipele vaccinatoare sunt formate din personal medico-sanitar din cadrul MApN ( medici si asistenti medicali) si paramedici din cadrul DSU, in functie de numarul de beneficiari si capacitatea spatiului de vaccinare amenajat in localitate. Centrele mobile de vaccinare sunt organizate in containere asigurate de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, iar echipele mobile isi desfasoara activitatea in spatii puse la dispozitie de autoritatile locale si asigura, la nevoie, vaccinarea persoanelor nedeplasabile la domiciliu", a transmis MApN.Echipele si centrele mobile sunt arondate spitalelor militare si actioneaza dupa cum urmeaza:* Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" - pentru judetele Ilfov, Teleorman, Dambovita, Giurgiu si Prahova;* Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu "Academician Stefan Milcu", Bucuresti - pentru judetele Buzau, Calarasi si Ialomita;* Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Ion Jianu", Pitesti - pentru judetele Valcea si Arges;* Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu", Constanta - pentru judetele Constanta si Tulcea;* Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Iacob Czihac", Iasi - pentru judetele Iasi, Neamt, Suceava si Botosani;* Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Popescu", Focsani - pentru judetele Vrancea, Bacau si Vaslui;* Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Aristide Serfioti", Galati - pentru judetele Galati si Braila;* Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu", Timisoara - pentru judetele Timis, Arad, Caras Severin si Bihor;* Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Augustin", Sibiu - pentru judetele Sibiu, Alba, Hunedoara si Mures;* Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilan", Cluj-Napoca - pentru judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Cluj si Bistrita Nasaud;* Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Regina Maria", Brasov - pentru judetele Brasov, Covasna si Harghita;* Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Stefan Odobleja", Craiova - pentru judetele Mehedinti, Dolj, Gorj si Olt.Transportul echipamentelor si materialelor necesare procesului de vaccinare, precum si transportul vaccinurilor pentru fiecare echipa de vaccinare vor fi asigurate de MApN.