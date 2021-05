Centre de vaccinare anti-COVID-19 in scoli. Prefectul Capitalei: ne lipsesc medicii

"Este o initaitiva CNCAV, iar din cate stim, in perioada 31 mai-1 iunie se doreste vaccinarea cat mai multor copii, deocamdata varsta 16-18 ani, iar daca se obtine acceptul si pentru grupa de varsta 12-15, suntem in legatura cu inspectoratele scolare pentru o perioada mai lunga pentru a deschide puncte de vaccinare in cabinetele scolare. Evident, Prefectura sprijia initiativa CNCAV. Singura componenta care necesita mai multa concentrare este componenta umana, pentru ca medicii sunt cei care lipsesc, in rest nu avem nevoie e altceva. Suntem tot timpul in legatura ASSMB si cu asociatiile medicilor de familie", a declarat pentru Realitatea Plus prefectul Capitalei, Alin Stoica.Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor, a declarat ca multi dintre elevi sunt reticenti in privinta vaccinar i, in parte din cauza dezinformarilor, dar si a lipsei de studii privind eficienta vaccinului."Avem un sondaj in care 38% dintre cei intervievati de noi sunt vaccinati , dar avem si 33% care nu vor sa se imunizeze, iar 22% nu sunt siguri. Aproape jumatate dintre cei chestionati de noi nu prea vor sa se vaccineze, iar eu cred ca aceasta campanie de informare trebuie targetata foarte bine. Retincenta este data de frica de reactii adeverse, zvonurile din mass-media si de pe retelele sociale, iar o alta temere e lipsa studiilor in ceea ce priveste eficienta vaccinurilor. Campania guvernului, de demontare a temerilor, nu a avut succes. Nu se discuta la scoli despre vaccin. 43% dintre elevi nu au discutat deloc la scoala despre vaccin. E important sa fim foarte obiectivi. Trebuie sa ajunga la audienta, fix acolo unde e ea, altfel nu o sa avem prea multi elevi vaccinati", sustine Rares Voicu.