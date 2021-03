Centrele de vaccinare ale MApN, deschise publicului larg. Inca 60 de linii telefonice deschise pentru programarea populatiei

"Incepand de luni, 15 martie, centrele de vaccinare organizate de MApN vor fi deschise accesului public prin Platforma nationala de programare pentru vaccinarea impotriva COVID-19 si prin apelarea call-center-urilor gestionate de MApN la numarul unic 021.414.44.25. De asemenea, incepand de astazi, au fost infiintate inca 60 de linii telefonice pentru call-center-urile gestionate in totalitate de personalul MApN, destinate programarii telefonice a populatiei la vaccinare, ajungandu-se la un total de 600 de linii deschise. Suplimentar, tot incepand de astazi, vor fi deschise gradual 180 posturi de tip live-chat, deservite tot de personal MApN, pentru sprijinirea procesului de programare la vaccinare", a transmis, luni seara, MApN, intr-un comunicat de presa.Sursa citata a precizat ca in perioada urmatoare, dupa parcurgerea tuturor etapelor organizatorice, numarul de centre de vaccinare va creste de la 58 cate sunt organizate in prezent, la 92 centre in toata tara."Totodata, MApN a demarat un proces de operationalizare de centre mobile de vaccinare, incadrate cu personal medical propriu, prin care se va asigura vaccinarea persoanelor din localitatile izolate din Romania", a mai transmis MAPN.Institutia anunta ca va publica zilnic, pe site-ul propriu, situatia vaccinarilor in centrele MApN."Infiintarea centrelor de vaccinare de catre MApN a avut ca scop reducerea presiunii pe centrele de vaccinare coordonate de Ministerul Sanatatii, prin extinderea capabilitatilor de administrare a vaccinului la nivel national, aceste centre fiind destinate atat personalului MApN cat si a celui din alte institutii ale sistemului national de aparare si, in anumite situatii, chiar pentru persoane civile, in conformitate cu procedurile derulate prin platforma unica de programare", a mai transmis MApN.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a anuntat, joi, ca toate centrele de vaccinare ale MAPN vor fi deschise publicului. El l-a felicitat pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuc, "pentru o decizie inteleapta".Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita , a afirmat, vineri, ca centrele special deschise pentru angajatii MApN si MAI au figurat in platforma de vaccinare, fara a fi fost insa puse la dispozitia tuturor celor din etapa a doua, el sustinand ca centrele speciale pentru angajatii celor doua ministere au fost deschise "pentru a veni in sprijinul campaniei de vaccinare" si nu pentru a favoriza pe cineva."Pentru etapa a treia aceste centre, cel putin cele din reteaua MApN, vor fi disponibile si pentru programarea populatiei civile, iar acest lucru a fost asumat inca de la debutul campaniei de vaccinare", a adaugat Gheorghita.