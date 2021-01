Lista centrelor de vaccinare din Capitala: mall-urile si spitalele in care se vor vaccina bucurestenii

Centrele de vaccinare din Sectorul 1

Sector 2

Centrele din Sectorul 3

Sector 4

Vaccinarea in Sectorul 5

Sector 6

Cum se desfasoara a doua etapa de vaccinare

Sectorul 1 al Capitalei va gazdui 64 de centre de vaccinare, iar complexul Romexpo este unul dintre acestea. Potrivit primarului Clotilde Armand , organizarea de la Romexpo "este impresionanta".In Sectorul 2 vor exista patru locatii de vaccinare, astfel:*Spitalul Clinic Colentina cu 4 puncte de vaccinare*Circul Metropolitan Bucuresti cu 14 puncte de vaccinare*Centrul de zi Sfanta Maria (Str. Oituz nr 9) cu 5 puncte de vaccinare*Centrul de Ingrijire si Gazduire Neghinita (Str. Viitorului 54) cu 4 punctePrimaria Sectorului 2 trebuie sa doteze centrele Sfanta Maria si Neghinita, cu necesarul de echipamente, mobilier si infrastructura hardware, astfel incat pana pe data de 15 ianuarie dotarea sa fie completa.In sectorul 3 al Bucurestiului sunt stabilite, pana acum, trei centre de vaccinare:* Policlinia Vitan, care tine de spitalul Coltea* Spitalul Floreasca, la care vor avea prioritate cetatenii din sectorul 3* Clinica Gral din TitanIn sectorul 4 al Capitalei sunt organizate 30 de centre de vaccinare in patru locatii:* Palatul National al Copiilor* Grand Arena Mall* City Mall (Eroii Revolutiei)* Sun Plaza Shopping Center (Piata Sudului)Pana la aceasta ora, in sectorul 5, vaccinarea se organizeaza, cel mai probabil, in trei centre de vaccinare:* Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti* Institutul National de Expertiza si Recuperare a Capacitatii de Munca - Soseaua Panduri* Liberty Center Mall ar putea sa fie unul dintre centrele de vaccinare, dar inca nu s-a stabilit exact.Sectorul 6 va avea 51 de centre de vaccinare, in urmatoarele locatii:* Universitatea Politehnica* Centrul Medical DORIS (Militari/Iuliu Maniu) - 8 puncte de vaccinare* Sanamed Hospital (Calea Plevnei) - 6 puncte* Spitalul Wellborn Militari (Militari) - 6 puncte* Clubul Seniorilor Mihai Eminescu (Calea Plevnei) - 6 puncte* Sanador (Militari) - 3 puncte* Medicover (Bd. Preciziei) - 6 puncteIn cadrul celei de-a doua etape de vaccinare intra persoanele cu varsta de peste 65 de ani, persoanele cu boli cronice, indiferent de varsta si persoane care desfasoara activitati in domenii cheie.Programarea se face prin numarul de telefon unic 0214144425 sau prin platforma de vaccinare:https://vaccinare-covid.gov.ro/, care va fi gata de programari in data de 15 ianuarie la 15:00, potrivit autoritatilor.Viceprimarul sectorului 2, Alexandra Chirila, explica ce se intampla intr-un centru de vaccinare:*Punct de intrare unde se va lua temperatura, iar persoanele cu temperatura de peste 37,3 grade vor fi reprogramate;*Punct de receptie unde registratorul va verifica programarea in baza CI, persoana programata va completa un chestionar de triaj si va primi un formular de consimtamant informat;*Punct de triaj medical: medicul va face un triaj medical. In caz de contraindicatii, persoana va fi reprogramata. Altfel, in urma triajului, persoana programata va citi si semna formularul de consimtamant;*Punct de vaccinare: se scaneaza datele personale, se administreaza vaccinul, se completeaza Registrul Electronic National de Vaccinare si se genereaza adeverinta de vaccinare;*Punct de supraveghere: persoanele vaccinate stau sub supraveghere 15 minute. In caz de reactii adverse medicul va face o investigatie medicala;