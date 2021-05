Centru de vaccinare drive-thru, in parcarea unui mall din Ramnicu Valcea

Centrul de vaccinare de tip drive-thru va avea doua fluxuri de vaccinare si va functiona in intervalul orar 10,00 - 18,00. In acest centru se va administra serul Pfizer BioNTech iar vaccinarea se va face direct in masina.Pentru vaccinarea in acest centru nu este nevoie de programare in platforma si nu este necesar sa se coboare din masina.Prefectul judetului Valcea, Sebastian Fartat, a indemnat cetatenii sa se vaccineze si a precizat ca la acest centru se pot prezenta si romanii din diaspora iar rapelul poate fi realizat fie la un centru fix, fie tot la acest centru."Cei care doresc sa se imunizeze in acest centru drive-thru nu trebuie sa se programeze pe platforma. Tot ceea ce trebuie sa faca este sa se prezinte la sfarsit de saptamana in parcarea Shopping City Ramnicu Valcea. Nu e nevoie nici sa coboare din masina, pe toata durata procedurii de vaccinare urmand sa fie ghidati de personal specializat. La acest centru se poate prezenta orice cetatean roman de peste 16 ani, chiar si romanii din diaspora care vor sa se vaccineze in perioada in care stau in Romania.Rapelul va putea fi facut atat in centrele de vaccinare fixe existente in tara, dar si la acest centru drive-thru, care va functiona cat va fi nevoie. Ii indemn pe toti cei care inca nu s-au vaccinat sa se imunizeze impotriva COVID-19, indiferent de centrul pe care-l aleg", a declarat prefectul Sebastian Fartat, citat in comunicat.