Undă verde pentru construirea unui centru destinat recuperării copiilor cu sindrom Down şi autism

Ce servicii vor fi oferite

Astfel, va fi creat un centru pentru recuperarea copiilor cu sindrom Down si autism.Concret, hotărârea prevede finanţarea din bugetul local a cheltuielilor de investiţii necesare construirii unui centru de recuperare a persoanelor cu sindrom Down şi autism în cadrul parohiei "Izvorul Tămăduirii"- Mavrogheni, complet şi echipat la nivelul celor europene. De asemenea, vor fi reconfigurate şi amenajate lumânărarul şi agheasmatarul.Acest centru va oferi servicii psihologice, psihiatrice, terapeutice, medicale, educaţionale şi recuperatorii integrate şi aparţinătorilor copiilor cu sindrom Down şi autism.Conform raportului de specialitate realizat de Direcţia de Investiţii din cadrul Primăriei Sectorului 1, noua construcţie va trebui să adăpostească un centru pentru recuperarea copiilor cu sindrom Down şi autism, primul din ţară de această complexitate. Clădirea va avea un regim la înălţime de S+P+2E şi o suprafaţă de aproximativ 950 mp.Printre beneficiile ale acestui centru se numără: crearea de condiţii prin care copiii care suferă de cele două afecţiuni să-şi îmbunătăţească abilităţile, sprijinirea familiilor în tratarea şi ameliorarea acestor boli, realizarea unui cadru medical care să permită accesul specialiştilor, părinţilor şi copiilor la cele mai recente studii şi terapii apărute în domeniu la nivel mondial.