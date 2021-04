Primul centru din Romania unde te poti vaccina direct in masina. Va fi deschis in orasul unde Traian Berbeceanu a fost numit manager public

Urmeaza sa fie amenajate circuitele si spatiile necesare."Este o idee la care lucram de mai multe saptamani. Am primit acceptul pentru organizarea unui asemenea centru de vaccinare in parcarea Shopping City Deva. Acolo vom putea merge cu patru fluxuri de vaccinare", a declarat miercuri, 14 aprilie, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, Sebastian Mezei.Se estimeaza ca in acest fel va creste semnificativ numarul celor care vor face vaccinul Potrivit autoritatilor, in procesul de imunizare ar putea fi folosit vaccinul Johnson&Johnson , deoarece se utilizeaza intr-o singura doza si nu necesita conditii speciale de stocare.Nu va fi nevoie de o programare prealabila pentru vaccinare.Cel mai probabil, acest centru va fi deschis din data de 24 aprilie.Detalii despre cum vor fi organizate fluxurile de vaccinare urmand sa fie prezentate in urmatoarea perioada.Potrivit datelor Institutiei Prefectului, 65.411 de locuitori ai judetului Hunedoara au fost vaccinati pana marti impotriva COVID-19, dintre care 42.266 cu o doza, iar 23.145 cu ambele doze de vaccin.