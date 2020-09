Centura de Sud a Sibiului si centura orasului Medias: au fost semnate parteneriate pentru realizarea lucrarilor

"Cat priveste cele doua parteneriate incheiate de catre cei de la CNAIR cu autoritatile locale, stiti foarte bine ca prin crearea cadrului normativ necesar, am dat posibilitatea autoritatilor locale sa-si realizeze obiectivele de interes local si apoi acestea vor fi predate CNAIR. Prin aceste parteneriate, autoritatile locale sunt mult mai prezente si active in realizarea obiectivelor lor de investitii", a declarat ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode Ministrul Bode a vizitat santierul lotului 1 al autostrazii Sibiu-Pitesti, unde anunta ca se inregistreaza un progress fizic de 8% fata de graficul normal."Sunt bucuros sa vad ca, de la ultima mea vizita aici, pe santierul lotului 1 al autostrazii Sibiu-Pitesti s-au inregistrat progrese privind graficul de lucrari . Astazi, exista un progres fizic, in avans, de 8%, fata de graficul normal, comunicat de catre antreprenor. Exista o mobilizare foarte buna, ceea ce imi da increderea ca finalizarea lucrarii se poate face in avans, fata de termenul contractual. Finantare exista, cum bine stiti. Saptamanile trecute, cei de la Comisia Europeana au aprobat finantarea acestui important obiectiv de investitii. Este prima autostrada care va strapunge Carpatii si care va dezvolta si stimula economia Romaniei", a mai spus Bode.Asociatia Pro Infrastructura anunta, recent, ca firma de constructii Porr a avansat pe santierul tronsonului 1 al autostrazii Sibiu-Pitesti, Sibiu-Boita, in lungime de 13 kilometri. Subcontractorul Dimex lucreaza la poduri, podete, viaducte si relocarea utilitatilor, astfel incat lucrarile sa fie gata in cursul anului 2022.