Cerbi macelariti de braconieri in judetul Arges. Politistii au intocmit dosar penal

Politistii au fost sesizati si au anuntat ca au deschis un dosar penal."In cursul noptii de 8 spre 9 mai, in jurul orei 3, politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au fost sesizati, prin 112, de catre reprezentanti ai Asociatiei de Vanatoare Papusa-Leaota, cu privire la faptul ca, pe Muntele Rosu, din Masivul Leaota-Papusa, ar fi gasit resturile a doi cerbi, iar anterior ar fi observat un autoturism in zona respectiva.La locul indicat s-au deplasat politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Arges si Sectiei de Politie Rurala Rucar, care au constatat ca cele sesizate se confirma.In urma verificarilor preliminare efectuate, a fost identificat autoturismul indicat de apelant.In cauza, a fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de braconaj si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, iar verificarile continua, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul si luarea masurilor legale care se impun", a transmis biroul de presa al Politiei Arges.Potrivit reglementarilor cinegetice, vanarea cerbilor se poate face doar dupa obtinerea unei autorizatii in acest sens, dar, in aceasta perioada, vanatoarea de cerbi este interzisa.