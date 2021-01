Cercetatorii din China dezvolta o terapie care ar putea intarzia imbatranirea. Rezultatele obtinute reprezinta o premiera

Metoda, detaliata intr-o lucrare stiintifica publicata luna aceasta in jurnalul Science Translational Medicine, implica dezactivarea unei gene numite kat7, despre care oamenii de stiinta au descoperit ca joaca un rol esential in procesul de imbatranire celulara.Terapia specifica pe care cercetatorii au folosit-o si rezultatele obtinute reprezinta o premiera, a declarat una dintre conducatorii proiectului, profesor Qu Jing, in varsta de 40 de ani, specialista in medicina regenerativa la Institutul de Zoologie din cadrul Academiei de Stiinte din China ( CAS )."Dupa sase-opt luni, acesti soareci prezinta o imbunatatire generala a aspectului si a puterii de apucare si, cel mai important, au o durata de viata extinsa cu aproximativ 25%", a declarat Qu.Echipa de biologi din diferite departamente ale CAS a utilizat metoda CRISPR/Cas9 pentru a alege din mii de gene pe acelea care aveau o mare influenta asupra senescentei , termenul folosit pentru a descrie imbatranirea celulara.Oamenii de stiinta au identificat astfel 100 de gene din aproximativ 10.000, iar kat7 s-a remarcat prin faptul ca avea cea mai importanta contributie la senescenta celulara, a explicat Qu.Kat7 este una dintre zecile de mii de gene care se gasesc in celulele mamiferelor. Cercetatorii au inactivat-o in ficatul soarecilor cu ajutorul unei metode numite vector lentiviral.''Am testat functia genei intr-o diversitate de tipuri de celule, in celula stem umana, celule stem mezenchimale, celule ale ficatului uman si in celule ale ficatului soarecilor si la niciuna dintre aceste celule nu am observat niciun fel de toxicitate celulara detectabila. Iar in cazul soarecilor nu am observat deocamdata niciun efect secundar'', a precizat cercetatoarea.Metoda este, insa, departe de a fi pregatita pentru teste clinice pe subiecti umani, a subliniat Qu.''Cu siguranta, este inca necesar ca functia kat7 sa fie testata pe alte tipuri de celule umane, pe alte organe ale soarecilor si pe alte animale in faza preclinica inainte de a utiliza strategia in cazul imbatranirii umane sau a altor probleme de sanatate'', a spus ea.Qu si-a exprimat speranta ca urmatorul pas sa fie testarea metodei pe primate, insa acest lucru ar necesita fonduri suplimentare si mult mai multe cercetari.''In cele din urma, speram ca putem gasi o modalitate de a intarzia imbatranirea, chiar si cu un procent foarte mic... in viitor'', a adaugat cercetatoarea.