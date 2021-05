Cerere in casatorie inedita, cu ajutorul jandarmilor din Bistrita-Nasaud. Perchezitia care s-a lasat cu un "Da!"

Potrivit informatiilor postate de Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Bistrita-Nasaud pe pagina de Facebook , Daniel si Ariana formeaza un cuplu de peste trei ani, iar momentul cererii in casatorie a fost "regizat" la o terasa din oras."Pe timpul unei actiuni punctuale executate la o terasa de catre jandarmii din cadrul Grupei de Supraveghere si Interventie din orasul Nasaud, oamenii legii au descoperit asupra unui tanar o cutiuta de dimensiuni reduse, pe care o avea ascunsa intr-un buzunar. Acesta a fost legitimat de catre jandarmi , iar cand a fost intrebat daca are ceva de ascuns, a devenit nelinistit si vadit emotionat, deoarece in cutiuta se afla... un cadou deosebit pentru iubita sa, pe care dorea sa o ceara de sotie. (...) Din fericire, aceasta a fost o surpriza pusa la cale de catre Daniel pentru Ariana, fata pe care o iubeste de peste 3 ani si pe care a dorit sa o ceara in casatorie intr-un mod mai putin conventional, complici fiindu-i jandarmii nasaudeni", a transmis Jandarmeria.Jandarmii le-au transmis tinerilor "Casa de piatra" si multa fericire si i-au oferit viitoarei mirese un buchet de flori.