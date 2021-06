Citu, despre certificatele verzi: Daca persoanele s-au tratat acasa, dar sunt in baza de date, vor fi incluse in aceste certificate

"Daca persoanele s-au tratat acasa, dar sunt in baza de date si stim ca au trecut prin boala, vor fi incluse in aceste certificate. Dar daca sunt persoane care au trecut prin boala si nu stiu, atunci nu pot fi in baza de date, dar cele care s-au tratat acasa, sunt acolo. Solutia cea mai simpla e vaccinarea. Ne-am vaccinat si atunci nu mai exista astfel de probleme", a afirmat, joi, la Timisoara, Florin Citu.Acesta a explicat ca si cei care s-au tratat acasa, dar au informat autoritatile, trebuie sa apara in bazele de date."De obicei, daca te tratai acasa si aveai simptome, sunai la DSP si te lua in evidenta, deci exista acea procedura. Daca nu ai sunat la DSP, nu ai sunat nicaieri, nu exista o dovada ca ai trecut prin boala pentru ca exista reversul medaliei, multi pot spune ca au trecut prin boala, dar nu au trecut prin boala si trebuie sa avem exact documentat", a completat premirul.Intrebat ce se intampla cu persoanele care, desi au documente ca au fost infectate, nu apar in bazele de date, premierul a precizat: "Aplicatia se va lega de aceste persoane care sunt in baza de date si va lua informatiile direct pentru fiecare persoana. Daca sunt cazuri speciale, persoane care exista documentate care au avut boala, putem sa vedem cum pot fi introduse. Dar ar fi bizar sa nu existe in baza de date daca au avut boala".Certificatul digital va fi implementat in Uniunea Europeana de la 1 iulie. Documentul va certifica fie vaccinarea, fie trecerea prin boala, fie existante unui test RT PCR negativ.