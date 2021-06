Certificatul verde digital va fi emis de la 1 iulie. Andrei Baciu: Suntem in grafic

"Certificatul digital european privind COVID, se lucreaza de mai bine de doua luni de zile, cu toate institutiile implicate. Suntem in grafic cu tot ceea ce trebuia sa facem pana in acest moment", a afirmat, joi, Andrei Baciu.Acesta a precizat ca certificatul ne va ajuta, la nivel european, sa avem o abordare integrata."Pentru a avea o abordare uniforma la nivel european (...) s-a creat acest certificat digital european privind COVID. Va facilita calatoriile intre state, pentru a limita timpul de asteptare la punctele vamale. Pe de alta parte, trebuie sa ne asiguram ca toate dovezile pe care le prezentam sunt veridice. Este esentiala autenticitatea. Noi vom folosi in Romania modelul prezentat de Comisia Europeana - cu cod QR, care va garanta veridicitatea", a mai precizat Baciu.Acesta a explicat ca certificatul este programat pentru a fi lansat la 1 iulie, iar in Romania va exista un portal dedicat."Vom crea un cont, ne autentificam, vom primi la email un link de unde putem descarca certificatul. Certificatul se refera la trei situatii: la vaccinare - faptul ca suntem vaccinati, se poate referi la recuperare - faptul ca am trecut prin boala, sau absenta infectarii, data de un rezultat RT PCR negativ", a mai precizat Baciu.Certificatul va putea fi prezentat in vama in format fizic sau pe telefon sau alt dispozitiv, chiar si ca fotografie, intrucat codul QR poate fi scanat.Andrei Baciu, a fost intrebat in ce masura ar fi posibil ca Romania sa inceapa mai repede sa elibereze certificate digitale, in conditiile in care sunt sapte tari UE care deja fac acest lucru."Sunt cateva aspecte de care trebuie sa tinem cont. In primul rand, sunt cateva variatii legislative care au permis implementarea unor astfel de chestiuni mai rapid. Pe de alta parte, la nivelul catorva state membre au fost initiative pentru astfel de aplicatii care au fost desfasurate cumva, care au inceput in ultimele luni de zile. Deci sunt state membre care au o activitate importanta turistica si au decis introducerea unor astfel de aplicatii pana sa apara ideea la nivel european. Dar oricum pana la 1 iulie si Romania va avea si va implementa acest certificat digital european privind COVID-19 astfel incat sa putem sa avem facilitatile de transport pe care le garanteaza acest certificat", a explicat Andrei Baciu.