Europarlamentar, despre pasaportul de vaccinare: "Va intra in vigoare la 1 iulie. E important ca oamenii ce trec des granita sa nu cheltuiasca o avere pe teste"

"Vom avea o parte din Instrumentul european de urgenta (ESI) care va finanta teste accesibile! Vor fi 100 de milioane de euro pentru teste subventionate de la UE in prima faza, cu inca 100 posibile. Nu e mult, dar e important ca oamenii ce trec des granita sa nu cheltuiasca o avere pe teste - mai ales tinerii", a scris Nicu Stefanuta pe Facebook Potrivit acestuia, certificatul va intra in vigoare la 1 iulie."Da, am vorbit anterior de 1 iunie, dar atat s-a putut - Consiliul a tras de timp, in ciuda procedurii noastre de urgenta si a textului pe care l-am votat deja de cateva saptamani", a explicat Stefanuta, adaugand ca certificatul va fi de doua feluri, de vaccinare si de testare."Este regretabil ca optiunea 'recuperare' pentru cei ce au trecut prin boala nu a fost retinuta. Dupa mine, este un rezultat nedrept, dar din nou, Consiliul, adica guvernele europene, au gandit altfel. Comisia va veni cu legislatie ulterioara , dupa ce vom avea mai multa claritate stiintifica pe subiect", a conchis Stefanuta.