Municipiul Bucuresti are 320 de cetateni de onoare. Ce beneficii au si in ce conditii li se poate retrage distinctia

Cetateni de Onoare ai Municipiului Bucuresti

Titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti se acorda in timpul vietii personalitatilor, care dobandesc urmatorul statut:- Diploma de cetatean de onoare si placheta cu emblema orasului.- Are dreptul de a participa ca invitat de onoare la sedintele Consiliului General al Municipiului Bucuresti, putand fi consultat in problemele specifice domeniului sau de referinta.- Are dreptul de a lua cuvantul in plenul sedintelor consiliului la care este invitat.- Are accesul gratuit la manifestari desfasurate sub patronajul Consiliului General al Bucurestiului.- Are datoria de a promova imaginea Municipiului Bucuresti.Acordarea titlului de cetatean de onoare reprezinta o recompensa simbolica si nu are implicatii la bugetul local.Titlul se poate retrage in urmatoarele conditii:- Persoana savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele orasului Bucuresti sau lezeaza prestigiul Romaniei.- Persoana este invinuita sau inculpata intr-o cauza penala.Din lista celor 320 de cetateni de onoare ai Capitalei, care poate sa fie consultata integral aici , se remarca mai multe nume., "pentru contributia la dezvoltarea urbei". Isarescu se afla, in prezent, la al saptelea mandat de Guvernator al Bancii Nationale a Romaniei, atribuindu-i-se "titlul" de cel mai longeviv guvernator al unei banci nationale din lume. Mugur Isarescu a renuntat, totusi, la conducerea BNR pentru o perioada scurta de timp. In anul 1999, a fost numit in functia de prim-ministru al Romaniei de catre Emil Constantinescu , presedintele din acea perioada. La alegerile prezidentiale din anul 2000, Isarescu a candidat la functia de presedinte al Romaniei, din pozitia de independent, dar a avut sustinerea CDR (Conventia Democrata Romana). Nu a castigat alegerile, drept urmare s-a intors la conducerea Bancii Nationale a Romaniei.In 2017, Romania libera dezvaluia in exclusivitate faptul ca Mugur Isarescu ar fi avut legaturi cu fosta Securitate, primind numele de cod "Manole". Conform sursei citate, guvernatorul BNR ar fi fost mentionat in evidentele UM 0195, unitate apartinand de Contraspionajului Extern. Concret, Mugur Isarescu i-ar fi avut "in vizor" pe unii diplomati straini din Bucuresti, dar si pe colegii de la Institutul de Economie Mondiala, unde el si-a desfasurat activitatea ca cercetator stiintific.Potrivit consilierului sau Adrian Vasilescu, are adeverinte din trecut care aratau ca nu ar fi fost colaborator. "Pozitia BNR este ca Mugur Isarescu nu a colaborat cu Securitatea. Aceasta pozitie este sustinuta de trei documente ale CNSAS prin care confirma ca nu a colaborat cu Securitatea", arata Adrian Vasilescu, anul trecut, precizand ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a avut de la CNSAS, pe baza unei analize, o decizie de necolaborare.(Dan Ilie Ciobotea) - "Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane - in semn de recunostinta pentru activitatea social filantropica liturgica si misionara desfasurata pe plan national si international".Preafericitul Daniel este patriarhul BOR din 2007. Anterior a fost mitropolit al Moldovei si Bucovinei. S-a nascut intr-o comuna din judetul Timis si a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu. Si-a luat doctoratul la Institutul Teologic Universitar din Bucuresti, iar ulterior a mai studiat in Franta si Germania.Si in cazul Preafericitului Daniel au existat suspiciuni ca ar fi colaborat cu Securitatea, insa CNSAS a clarificat acest aspect:"Nu a fost agent sau colaborator al politiei politice comuniste", precizeaza comunicatul oficial transmis de CNSAS.Pozitia exprimata de CNSAS a venit dupa ce istoricul Madalin Hodor a declarat, intr-un interviu, ca stie de existenta unui proces verbal, datat 23 decembrie 1989, in care doi ofiteri ai Serviciului de Informatii Externe au declarat ca au distrus 34 de dosare care apartinusera fostei Securitati. Unul dintre dosarele care au fost distruse, consemnate in acel proces verbal, s-ar fi referit la persoana cu numele conspirativ Dobrescu, si care ar fi fost Ilie Ciobotea - actualul Patriarh al Romaniei.- "presedintele Academiei Romane pentru contributia domniei sale la promovarea valorilor culturii si civilizatiei romanesti".Ioan-Aurel Pop a fost rectorul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj si in prezent este presedintele Academiei Romane.In iunie 2020, ministrul Educatiei, care era Monica Anisie , l-a numit pe Ioan-Aurel Pop presedinte al CNATDCU (Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare), cel care, in 2012, a criticat toata conducerea CNATDCU pentru verdictul de plagiat dat premierului de atunci, Victor Ponta Tot in 2012, Ioan-Aurel Pop, la acel moment vicepresedinte al CNATDCU, a facut nota discordanta si s-a plasat de partea ministrului interimar al Educatiei de atunci, Liviu Pop, care a schimbat componenta CNATDCU in ziua in care s-a dat verdictul plagiatului lui Victor Ponta, actiune ce a blocat decizia institutiei. Atunci, Liviu Pop a desfiintat prin ordin de ministru Consiliul General al CNATDCU, imediat dupa ce acest for a dat un prim verdict de plagiat in ce-l priveste pe Ponta.Liviu Pop si Ioan-Aurel Pop au sustinut atunci ca CNATDCU nu avea competenta sa se pronunte in acest caz, teza de doctorat a lui Ponta fiind ulterior trimisa la Consiliul National de Etica. Pe 16 iulie 2012, acest for a dat singurul verdict favorabil lui Ponta, verdict ce a fost infirmat apoi in mod repetat, inclusiv de catre instanta.Dupa alegerea sa in functia de presedinte al Academiei Romane, Revista 22 a publicat articolul unui cercetator care il acuza pe Pop, pe baza unei liste a Securitatii, ca ar fi colaborat inainte de Revolutie cu Securitatea. Pop a respins acuzatia, iar CNSAS nu a gasit dovezi ca Pop ar fi facut politie politica. Astfel, Ioan-Aurel Pop a primit in 2009 o adeverinta de la CNSAS potrivit careia nu a facut politie politica in sensul legii.- fost presedinte al Statelor Unite ale Americii - a fost facut cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti in 1997.Cunoscut drept Bill Clinton , a fost cel de-al 42-lea presedinte al SUA si a avut doua mandate, in intervalul 1993 - 2001.A fost secretar de stat in administratia Obama si a fondat si conduce fundatia care ii poarta numele, "Clinton Foundation".Printre cele 320 de nume, mai apar:- Corina Chiriac- Mirabela Dauer- Dida Dragan- Angela Similea- Eugen Doga- Maria Ciobanu- Maria Dragomiroiu- Irina Loghin- Maia Morgenstern- Tiberiu Useriu- Tamara Bucuiuceanu-Botez- Ileana Vulpescu- Marin Moraru- Marin Sorescu