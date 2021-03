Cetatenii care ajung in Romania din Marea Britanie nu vor mai sta in carantina. Lista zonelor cu risc epidemiologic, actualizata

"A fost aprobata lista tarilor sau zonelor sau teritoriilor care sunt cu risc epidemiologic ridicat (...) iar noutatea aici este ca Marea Britanie nu se mai afla pe aceasta lista. Deci se va putea calatori fara intrarea in carantina dinspre Marea Britanie catre Romania", a declarat Arafat, la Palatul Victoria Autoritatile au anuntat noile restrictii pentru limitarea raspandirii pandemiei. Incepand de vineri, in localitatile unde incidenta trece de 4 la mie, in timpul weekendului, circulatia va fi permisa doar pana la orele 20.00, iar operatorii economici vor functiona doar pana la ora 18.00.