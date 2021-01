CFR Calatori, criticata extrem de dur: "Uniforma sclipitoare a sefului de tren nu schimba faptul ca trenul este un automotor Malaxa fabricat in 1938"

Redam, mai jos, mesajul postat pe pagina de Facebook a grupului Pro Infrastructura:"In ultimele zile, CFR Calatori ne-a surprins neplacut cu o serie de tichii de margaritar prezentate ca mari realizari. Calea ferata arde, nu sunt vagoane, nu sunt locomotive, dar, in loc de solutii, ni s-au prezentat... uniforme noi. Si strategii sforaitoare. Si trenuri de proba.Prima din seria de tichii a fost schimbarea uniformelor. Chiar era necesara o asemenea cheltuiala, in conditiile in care este criza permanenta de vagoane si locomotive? Uniforma sclipitoare a sefului de tren nu schimba faptul ca trenul este un automotor Malaxa construit in 1938, cu scaune de plastic (care si acum circula in mare parte din tara), sau ca vagonul de dormit (seria 71-31, inca cel mai comun tip de vagon Romania) are mai bine de jumatate de secol de cand a iesit pe poarta fabricii, iar aerul conditionat nu a mai functionat de mai bine de un deceniu pentru ca freonul este un model ilegal... Nu schimba nici inghesuiala de nedescris din vagoanele de pe rute populare, unde criza de vagoane face sa avem si trenuri de 3 vagoane pe Bucuresti -Brasov... Poate ca in loc de uniforme sclipitoare, banii si energia respectiva ar fi trebuit bagate in achizitia de material rulant.A doua din serie a fost "trenul de proba" de pe Arad-Ineu-Brad. In primul rand, nu intelegem la ce e nevoie de tren de proba - linia a fost circulata de un alt operator (Regio Calatori) cu trenuri de calatori pana acum cateva zile (nu e ca si cum a fost redeschisa dupa o pauza lunga). In al doilea rand, nu vedem cum orarul propus (cu trenuri care fac 4 ore pe 170 km, cu plecari inainte de 5 dimineata, cu doar 2 trenuri pe zi) poate fi in vreun fel rentabil: mai ales ca Regio Calatori a renuntat la sectie pe motiv de neprofitabilitate si lipsa de calatori, cu mai multe curse si un orar mai atractiv. Din nou, poate ca energia ar fi trebuit pusa in a oferi un orar mai bun pe sectiile atractive - unde orarele si mersurile sunt adesea neschimbate de ani si ani, si nu mai reflecta cererea.A treia e repetata discrepanta intre declaratiile sforaitoare (gen "CFR-ul renaste") si realitate. Club Feroviar a facut recent o analiza asupra contractelor de modernizare semnate in 2020 - o analiza simpla - numarul de contracte fiind ZERO. Deci, aceleasi promisiuni, cu sute si mii de vagoane, s-au facut in ultimii cinci ani aproape constant, dar fara vagoane. In plus, chiar si atunci cand se modernizeaza vagoane, se iau decizii care mai de care mai ciudate.De exemplu, in loc sa se cumpere vagoane noi, se duc la reconstructie vagoane vechi de 30-40 de ani sau mai bine (precum 20-49 sau 20-68), in care se baga foarte multi bani pe interioare noi, desi mai au o durata foarte mica de viata. La fel, in ultimii 10 ani, in loc sa se dea la topit, s-au pompat bani in Malaxe: avem acum cele mai vechi automotoare din Europa in exploatare comerciala, vechi de pe vremea Regelui Carol al II-lea, pe suspensii de vagon de marfa (cu arcuri de foi), limitate la 50 km/h, dar pe care s-a pus... diagnoza computerizata.Este timpul pentru o strategie profesionista la calea ferata. Nu doar la infrastructura (unde dezastrul e inca si mai mare), dar si la operatori. Declaratii de PR de genul "afara e vopsit gardul, inauntru leopardul" nu mai pot continua. E nevoie de o schimbare de macaz.Acestea (foto 1) sunt cateva din epavele ruginite trimise la modernizat, pretul (400.000 euro, conform TVR) fiind undeva la 40% din pretul unui vagon nou. Sursa: clubferoviar.ro.In a doua fotografie este unul din automotoarele Malaxa "modernizate". Desi au aproape 100 de ani si sunt bazate pe un vagon de marfa, in ultimii 10 ani au mancat bani cu nemiluita in remotorizarea si computerizarea lor".