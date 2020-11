CFR suspenda temporar circulatia mai multor trenuri de luni, 9 noiembrie. Ce rute vor fi afectate

"Pentru combaterea raspandirii infectiei cu Covid-19, incepand cu data de 09.11.2020, CFR Calatori suspenda temporar circulatia urmatoarelor trenuri, destinate pentru naveta elevilor: R2207, in relatia Arad - Curtici, R2210, in relatia Curtici - Arad,. R2232, in relatia Timisoara Nord - Remetea Mica, R2233, in relatia Remetea Mica - Timisoara Nord, R2606, in relatia Arad - Timisoara Nord, R9612, in relatia Buzias - Timisoara Nord, R9665, in relatia Timisoara Nord - Stamora Moravita,R9666, in relatia Stamora Moravita - Timisoara Nord, R2703, in relatia Subcetate - Simeria, R2724, in relatia Simeria - Subcetate, R2188, in relatia Lugoj - Margina", se mentioneaza in comunicatul CFR Calatori.Potrivit sursei citate, purtarea mastii de protectie la bordul trenurilor CFR Calatori este obligatorie pe toata durata calatoriei, precum si in zonele de asteptare a trenurilor - statii de cale ferata, peroane, sali de asteptare.Operatorul de transport feroviar atentioneaza calatorii sa pastreze biletul de tren si dupa efectuarea calatoriei si la iesirea din gara, pentru a-l putea prezenta autoritatilor statului, in cazul verificarii scopului calatoriei (la tranzitarea altor localitati, sau efectuarea calatoriei in intervalul orar 23:00 - 05:00).Noile reguli intra in vigoare, luni, 9 noiembrie 2020.In conformitate cu Art. 4 lit. C din Hotararea 52 a CNSU care prevede exceptiile privind interzicerea circulatiei persoanelor in afara locuintei/gospodariei: "deplasari in afara localitatilor a persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care pot fi dovedite prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei" este indicat sa pastrati biletul de calatorie pana la sosirea la domiciliu, pentru un eventual control.