Petrecere, la care era si un tanar care trebuia sa stea in carantina, sparta de politisti in Capitala. O alta a fost intrerupta in Ilfov

Potrivit Politiei, in noaptea de sambata spre duminica, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 20 Politie, au intervenit la o adresa din zona, dupa un apel primit pe 112.18 persoane care participau la o petrecere cu caracter privat, au fost gasite de oamenii legii, la chef fiind incalcate normele de prevenire a raspandirii virusului SARS COV 2."La petrecere participa si un tanar care avea instituita masura carantinarii, fapt pentru care s-au declansat cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor", a anuntat sursa citata.Toti participantii au fost amendati, valoarea sanctiunilor fiind de 7. 750 lei.Sambata seara, politistii orasului Voluntari au intrerupt o petrecere privata, desfasurata intr-un imobil din orasul Voluntari, fara a fi respectate masurile de protectie sanitara.Sesizarea a fost facuta de catre un barbat in jurul orelor 22:12, prin apel 112.Cele 7 persoane identificate de politisti au fost sanctionate contraventional conform Legii 55/2020, cu amenzi in valoare de 3500 lei.