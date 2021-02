"Postul inginerului care s-a opus angajarilor pe linie de partid la Apele Romane a fost desfiintat. "Animalul politic" a ramas neatins"

Ce s-a intamplat cu inginerul care s-a opus angajarilor

Citu a trimis Corpul de Control la Apele Romane

"O scurta actualizare a situatiei de la Apele Romane pe care am prezentat-o in ultima investigatie Recorder. Potrivit surselor noastre, fosta chelnerita angajata inginer la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad si-a dat demisia dupa aparitia materialului Recorder", arata jurnalistii de la Recorder pe pagina de Facebook "Gabi Musteata, inginerul care s-a opus angajarilor politice si a avut curaj sa vorbeasca despre acest flagel, a plecat si el din institutie dupa ce postul i-a fost desfiintat. Ieri a fost ultima lui zi de munca, fiind somat sa predea cheia de la birou si laptopul de serviciu cel tarziu pana in ora 15.30", completeaza jurnalistii. "Acum spera sa isi castige dreptatea in instanta, dupa ce a contestat desfiintarea subita a postului pe care il ocupa", se mai arata in postare."In ciuda declaratiilor publice ale membrilor de la varful Guvernului , care au promis ca vor face dreptate la Apele Romane, nimeni nu a incercat sa il pastreze in sistem pe Gabi Musteata, un inginer cu 25 de ani de experienta", mai scriu jurnalistii Recorder.Potrivit acestora, singurul care a ramas pe pozitii e directorul Petru Avram, vicepresedintele PNL Iasi."Avram face mai departe jocurile la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad si a decis, in numele institutiei, angajarea celor mai buni avocati din Iasi specializati in litigii de munca, pentru a-l impiedica pe Gabi Musteata sa castige in instanta si sa revina la Apele Romane. Avocatii vor fi platiti din bani publici, desi institutia are angajati juristi a carora sarcina este sa se ocupe de litigii de munca, asa cum s-a si intamplat in trecut. Motivul invocat pentru angajarea unor juristi din exterior este ca cei din institutie sunt prea ocupati", relateaza Recorder.Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca a cerut Corpului de Control al prim-minstrului sa investigheze situatia de la Apele Romane. Demersul acestuia vine dupa ce, potrivit unei anchete a jurnalistilor Recorder, la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad este director Petru Avram, vicepresedinte PNL Iasi, care se recomanda subordonatilor drept "un animal politic care va ajunge cel putin ministru".De asemenea, potrivit materialului realizat de Recorder, la departamentul de aparare impotriva inundatiilor este angajata o tanara, fosta chelnerita la un bar din Iasi.