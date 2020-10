Cinci ani de la tragedia din clubul Colectiv: "Suntem cu totii dezamagiti de faptul ca nu avem justitie, nu avem schimbari"

Eugen Iancu, tatal lui Alex, una dintre victimele incendiului din Clubul Colectiv FOTO Hepta.ro

"La cinci ani de zile, sunt foarte multe dezamagiri - pentru mine, pentru toti oamenii din Colectiv - pentru ca ne-am fi dorit sa avem o justitie, niste raspunsuri primite. Am fi dorit sa stim de ce s-a intamplat ce s-a intamplat atunci. Am fi dorit sa stim de ce, dupa ce s-a intamplat incidentul, copiii nostri nu au avut parte de un tratament la care ar fi avut dreptul si un tratament care li se putea oferi. Pentru ca, asa cum ascultam declaratiile din acele vremuri ale unor specialisti din Anglia sau din Belgia, de un numar de peste 80 de mari arsi - pentru ca au existat in prima seara 180 de internati, dintre care 80 foarte grav - de un numar atat de mare nu se poate ocupa niciun stat european. Poate, cu mare greutate, Statele Unite. Si atunci, firesc era ca din prima secunda sa se accepte ajutorul oferit de statele europene, ceea ce, insa, decidentii acelor vremuri au refuzat", a precizat Eugen Iancu.El a criticat lipsa unor schimbari, aratand ca, la cinci ani de la incendiul in care si-au pierdut viata 64 de persoane, nu a fost construit niciun centru pentru mari arsi si nu este tratata corespunzator problema infectiilor nosocomiale."Ne amintim cu totii cum ministrul Sanatatii din acele vremuri, inconjurat de mai multi 'specialisti' - intre ghilimele as zice eu acum -, de sefi de sectie din spitalele de urgenta din Bucuresti , declara ca in Romania pacientii sunt mai bine tratati ca in Germania, au de toate si ca nu este cazul ca ei sa fie transferati. Acum il auzim ca neaga. Tocmai din cauza asta suntem cu totii dezamagiti de faptul ca nu avem justitie, nu avem schimbari.Iata, nu avem niciun centru de mari arsi construit dupa cinci ani in Romania. Avem doar doua sectii la Timisoara si una la Iasi. Si acum, mai nou, o sectie mai micuta la Spitalul Bagdasar-Arseni, dar care nu este inca functionala. Asteapta, din ce am inteles, vizita DSP-ului, care va trebui sa o autorizeze zilele acestea. Nu avem o lege care sa reglementeze functionarea spatiilor publice. Avem nosocomiale, in continuare, ascunse. Vedem ca, acum doua saptamani, Ministerul Sanatatii declara ca in spitalele din Romania nu exista nosocomiale. Se pare ca dintr-o greseala de comunicare, numai ca greselile acestea se cam repeta in Romania. Ne place sa tot ascundem sub pres mizeria", a adaugat presedintele asociatiei.Iancu a salutat legea privind acordarea de tratament medical pe toata durata vietii supravietuitorilor tragediei de la clubul Colectiv. A mentionat totodata ca isi doreste ca decidentii sa "isi asume greselile trecutului" si sa invete din ele."E bine ca s-au gandit macar la siguranta unui tratament pentru ranitii nostri. Iata, ei vor beneficia de un tratament gratuit in spitalele europene, in spitalele de specialitate. Contrar a ceea ce s-a spus la un moment dat, costurile sunt foarte mici. S-au vehiculat la un moment dat sume mari pentru fiecare ranit. Nu, sumele vor fi extrem de mici pentru ranitii nostri in urmatoarea perioada. Eu astept schimbarea. Astept justitie si astept sa vad ca decidentii nostri isi asuma greselile trecutului si invata din ele. Si atunci probabil ca vom fi si noi mai linistiti, in momentul in care vom vedea ca de la presedinte pana la primarul celui mai amarat satuc din tara asta vor respecta toti legile si vor lucra toti in folosul nostru, al cetatenilor, pentru ca copiii nostri trebuie sa creasca in siguranta", a mai spus el.Un alt regret al sau este ca nu a fost realizat un centru unic de tratament pentru victimele din Colectiv."Eu, in 2016, solicitam Guvernului Ciolos, prim-ministrului, infiintarea unui centru unic de tratament pentru victimele din Colectiv. Un centru unic, cu echipa de medici care sa urmareasca evolutia tratamentului. Acest lucru, din pacate, nu s-a putut face. Desi prim-ministrul Ciolos a decis ca acest punct sa existe in Spitalul "Grigore Alexandrescu", a fost o opozitie din partea celorlalti, pentru ca medicii in Romania au orgolii personale", a precizat el.Eugen Iancu si-a exprimat regretul si in legatura cu lipsa de deschidere pe care a intalnit-o in strangerea de fonduri, atat in ce priveste realizarea unei maternitati in curtea Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan", cat si in multiplicarea cartii educative pentru copii "Lupta dintre apa si foc - O lectie de supravietuire in caz de incendiu". Este vorba despre o carte tiparita din resurse proprii in 5.000 de exemplare si impartita gratuit copiilor intre 5 si 8 ani, dar pe care reprezentantii Asociatiei ar fi dorit sa o ofere tuturor copiilor din gradinita sau clasele primare."Pentru cartea aceea nu am avut finantare. Era o carte care se adresa unui milion de copii din gradinita si clasele I-IV. As fi vrut ca acea carte sa ajunga la toti copiii, pentru ca era facuta cu sfaturile pompierilor si era o carte foarte utila. Copiii trebuie sa stie foarte bine ce au de facut in caz ca sunt prinsi intr-un incendiu. Vorbeam cu cineva despre Japonia, de exemplu, si acolo au observat ca in timpul unui incendiu, al unui cutremur sau al unui dezastru, pompierii intra imbracati in costume, cu masca, cu lumini, iar copiii se sperie si se ascund, fug de pompieri, se baga prin dulapuri, sunt surprinsi de flacari si mor. Iar atunci ei fac educatie in scoli, pentru a-i invata pe copii ca nu trebuie sa se sperie", a explicat el.Eugen Iancu a infiintat Asociatia Zborul lui Alex, evocand astfel numele fiului sau, Alexandru, care si-a pierdut viata la varsta de 22 de ani in incendiul de la Colectiv. Asociatia strange bani pentru a face cadouri copiilor din satele sarace. In acest an, darurile vor ajunge la gradinita din Balta (Mehedinti), iar asociatia ar urma sa se implice si in amenajarea spatiului in care isi desfasoara copii activitatea."Pe 30 octombrie, eu voi fi la Gradinita din Balta. Din pacate, nu voi fi in mijlocul copiilor, dar voi duce cadouri care vor sta inchise sub cheie 14 zile, dupa care vor intra in posesia noilor prieteni. Ce voi mai face vineri la gradinita? Voi verifica peretii, voi masura usi si ferestre, dupa care vom face calcule si vom transforma gradinita intr-un loc primitor, cald si plin de culoare", a scris el pe Facebook La cateva zile de la tragedie, procurorii i-au retinut pe cei trei patroni ai clubului Colectiv - Costin Mincu, Alin George Anastasescu si Paul Gancea, pusi sub acuzare pentru mai multe infractiuni, printre care ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Acestia au fost arestati preventiv pe 3 noiembrie 2015, judecatorii reprosandu-le ca au dat dovada "de o grava neglijenta si de iresponsabilitate in administrarea clubului". Vor sta in detentie aproximativ doua luni, fiind eliberati la sfarsitul unii decembrie 2015.Ulterior, vor fi arestati pentru scurt timp fostul primar din Sectorul 4, Cristian Popescu Piedone , doi pompieri de la ISU Bucuresti, un pirotehnist si actionarii firmei care s-a ocupat de artificiile din club.Cristian Popescu va sta doar trei zile in arest, el spunandu-le magistratilor ca nu suporta detentia deoarece are probleme cu inima. In schimb, magistratul care l-a eliberat a motivat ca nu primarul este cel care emite autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor, astfel incat nu intra in atributiile sale sa veridice daca clubul Colectiv indeplinea normele PSI. Mai mult, o instanta il scapa pe Piedone si de o cautiune de 1,5 milioane lei.Ancheta procurorilor dureaza cateva luni si este ingreunata de faptul ca erau facute cercetari simultan atat de DNA, cat si Parchetul General. Se formeaza trei dosare, trimise spre solutionare la Tribunalul Militar Bucuresti, Tribunalul Bucuresti si Judecatoria Sector 4.Primii trimisi in judecata sunt cei doi pompieri de la ISU, George Matei si Antonina Radu, acuzati ca au permis functionarea clubului Colectiv, desi constatasera ca localul nu detinea autorizatie de securitate la incendiu. Dosarul ajunge in decembrie 2015 la Tribunalul Militar Bucuresti, insa se blocheaza mai multe luni, dupa ce un judecator constata nereguli in rechizitoriul intocmit de DNA., Parchetul General trimite in instanta partea principala a dosarului, in care cei trei patroni de la clubul Colectiv sunt acuzati de ucidere din culpa, vatamare corporala si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. Mai sunt deferiti justitiei Daniela Nita, patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Nita (director) si Viorel Zaharia (pirotehnist).De asemenea,, DNA trimite in instanta si partea din dosar care il priveste pe Cristian Popescu Piedone, acuzat, alaturi de trei functionare din Primaria Sectorului 4, de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv.De mentionat ca la Parchetul General ramane o parte importanta a dosarului Colectiv, care se refera la acuzatiile aduse de catre parintii copiilor decedati privind modul de actiune al autoritatilor dupa incendiu, inclusiv cum au fost tratati ranitii in spitalele din Romania. Parintii reclama faptul ca 37 de persoane au murit din cauza interventiilor si tratamentelor in spitale. Acest dosar nu este finalizat nici in prezent.Urmeaza aproape doi ani in care dezbaterile bat pasul pe loc, fiind neclaritati in legatura cu instantele competente sa judece cele trei dosare. Intre timp, peste 350 de persoane se constituie parti civile si cer despagubiri de ordinul sutelor de milioane de euro.Cu mare greutate,, dosarele sunt reunite la Tribunalul Bucuresti, iar judecator de caz este desemnat Valeriu Mihai Terceanu. Procesul gestionat de judecatorul Terceanu se tot amana, pentru ca in iulie 2018 acesta sa renunte la dosar si sa se pensioneze.Ca urmare a presiunii exercitate de rudele si parintii tinerilor decedati, conducerea Tribunalului Bucuresti se mobilizeaza si ofera o sala de judecata adecvata pentru sutele de oameni care vin sa asiste la proces, iar in septembrie 2018 este desemnat un nou judecator - Mihai Balanescu.Noul judecator promite ca in aproximativ un an de zile va finaliza acest dosar, iar in luna noiembrie 2018 incep audierile.Printre martori se afla si angajati din Primaria Sectorului 4, care ofera detalii despre gravele nereguli in functionarea acestei primarii. Astfel, niciun functionar nu verifica pe teren daca autorizatiile semnate de primar erau respectate de agentii economici, iar Cristian Popescu-Piedone semna acorduri si autorizatii fara sa vada documentatia depusa de cei care solicitau aceste autorizatii. Practic, dupa ce un agent economic obtinea autorizatie de functionare pentru un spatiu, nimeni de la Primarie nu mergea pe teren sa controleze acel agent economic.De asemenea, sute de supravietuitori de la Colectiv vor da declaratii in fata judecatorului, cu detalii despre tragedia din octombrie 2015:"Lumea era inghesuita ca sardelele (...) Erau persoane care nu mai puteau sa iasa singuri si se blocasera. Erau multi care ajutau din afara, ii prindeau si ii trageau la propriu din gramada. Ba chiar au fost unii care au intrat inauntru dupa prietenii lor. Am auzit din interior tipete ale oamenilor care nu puteau sa iasa", a povestit o tanara."Am vazut ca tavanul arde si flacarile inaintau. Venea valvataia. Am vazut ca focul inainta bizar de repede. Mi-am tinut respiratia si am luat-o spre iesire. Unii oameni nu se speriasera, erau calmi. Probabil asteptau sa vina cineva cu un extinctor (...) Nu se mai vedea nimic. Era totul negru", a relatat o alta tanara."Dupa ce am iesit, am vazut cum din spate vine o flacara deasupra mea, urmata de un nor dens de fum, care te impiedica sa respiri. Mi-am protejat fata cu o bluza si am incercat sa nu respir. Fumul avea o densitate solida, nu se putea respira. Senzatia era ca fumul extragea oxigenul din plamani. Totul a fost o chestiune de secunde", spunea un supravietuitor., judecatorul Mihai Balanescu reuseste sa finalizeze judecarea dosarului si va da sentinta in acest caz.Cristian Popescu-Piedone este condamnat la 8 ani si 6 luni inchisoare, iar patronii clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - au primit cate 11 ani si 8 luni inchisoare.Daniela Nita - patroana firmei de artificii - a fost condamnata la 12 ani si 8 luni de inchisoare, iar pirotehnistii Viorel Zaharia si Marian Moise au primit 9 ani si 8 luni de inchisoare si, respectiv, 10 ani. De asemenea, Cristian Nita, director al firmei de artificii, a primit 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.Pompierii George Matei si Antonina Radu au fost condamnati la cate 9 ani si 2 luni de inchisoare, Aurelia Iofciu, sefa Serviciului autorizari comerciale din Primarie, a primit 8 ani de inchisoare, Larisa Luminita Ganea, consilier superior - 7 ani, Ramona Sandra Motoc, referent superior - 3 ani de inchisoare cu suspendare. O alta functionara din Primarie primeste 90 de zile de munca in folosul comunitatii.Persoanele condamnate au fost obligate sa plateasca, in solidar cu Primaria Sector 4 si ISU Bucuresti-Ilfov, daune morale si materiale de peste 50 de milioane de euro catre victimele incendiului.In motivarea deciziei de condamnare, publicata in martie 2020, judecatorul Mihai Balanescu sustine ca tragedia de la clubul Colectiv este rezultatul unei activitati infractionale in lant, iar atitudinea inculpatilor nu rezida in lipsa unei educatii juridice, ci in lacomie, iresponsabilitate si ignoranta a legii.Judecatorul considera ca atitudinea unor inculpati din acest dosar, de impiedicare a aflarii adevarului despre ce s-a intamplat la Colectiv, "denota cinism, rea-credinta si lipsa de respect" fata de cei care au murit sau au fost raniti in incendiu.Decizia Tribunalului Bucuresti a fost atacata cu apel de persoanele condamnate, dar si de catre procurori.Dosarul se afla in prezent la Curtea de Apel Bucuresti, unde au fost fixate termene de judecata pana in luna decembrie, cand se preconizeaza finalizarea procesului.