Mai multe gradinite din judetul Alba vor functiona in scenariul rosu, saptamana viitoare

Presedintele CJSU, prefectul Nicolae Albu, a precizat ca au fost aprobate cateva modificari ale scenariilor de desfasurare a orelor fata de saptamana care se incheie, avand in vedere solicitarile propuse de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant si de situatia ratei de incidenta a cazurilor de COVID-19.Astfel, vor functiona pe scenariul 3 (rosu) Gradinita cu Program Prelungit nr. 13 Alba Iulia, una dintre cele mai mari din judet, Gradinitele cu program normal Galtiu (comuna Sintimbru), Oiejdea (comuna Galda de Jos), Tibru (comuna Cricau) si Dealu Lamasoi (comuna Albac).Elevii care frecventeaza Seminarul Teologic Ortodox Alba Iulia vor trece de pe scenariul 3 (rosu) pe 2 (galben), iar cei de la Liceul Teoretic Teius din scenariul 1 (verde) pe 2 (galben).Vor reveni in salile de clasa elevii Liceului Tehnologic Tara Motilor Albac, ai scolilor gimnaziale din Blandiana, Stremt, Sugag si ai Scolilor gimnaziale "Iosif Pervain" si Nr.3 Cugir.In majoritatea unitatilor de invatamant este valabila participarea zilnica (fata in fata) a tuturor prescolarilor si elevilor, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie sanitara.Potrivit unui ordin comun al ministrului Educatiei si Cercetarii si al ministrului Sanatatii, criteriul epidemiologic in baza caruia unitatile/institutiile de invatamant stabilesc unul dintre cele trei scenarii de functionare este rata incidentei cumulate, respectiv numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori In judetul Alba, rata este 0,75%. Pana vineri au fost confirmate pozitiv cu COVID-19 in total 1.471 de persoane, din care 25 in ultimele 24 de ore. Au fost declarate vindecate 1.115 persoane, iar 55 au decedat. Numarul cazurilor active este vineri de 301. De la inceputul pandemiei au fost prelucrate 70.733 de teste.