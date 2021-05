Cine calculeaza tarifele de referinta pentru RCA. Anuntul Autoritatii de Supraveghere Financiara

"ASF publica tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii RCA, in conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie.Tarifele de referinta sunt calculate semestrial, potrivit prevederilor legale, de o companie independenta in functie de: categoriile de vehicule (autoturisme, autovehicule transport marfa, autovehicule transport persoane etc.), de tipul asiguratului (persoana juridica/persoana fizica), de varsta asiguratilor in cazul persoanelor fizice, precum si de caracteristicile tehnice ale vehiculelor (capacitatea cilindrica sau puterea, masa maxima autorizata, numarul de locuri). ASF are doar obligatia legala de a publica tarifele de referinta", se mentioneaza in document.Potrivit sursei citate, publicarea tarifelor de referinta reprezinta un demers ce conduce la cresterea transparentei, la informarea si la transmiterea catre consumatori si catre companiile din piata a unor informatii corecte si complete cu privire la politele RCA."Tarifele de referinta nu reprezinta tarife la care sunt incheiate asigurarile obligatorii de raspundere civila auto in piata. Estimarea tarifelor de referinta, care utilizeaza formula de calcul definita la art. 2 pct. 24 din Legea nr. 132/2017, se realizeaza pe baza datelor statistice referitoare la piata asigurarilor RCA, in speta date istorice referitoare la politele de asigurare si daunele aferente, de la toate societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF si de la o sucursala care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, in baza dreptului de stabilire, care practicau asigurari RCA la data de referinta", subliniaza reprezentantii autoritatii.Perioada de referinta pentru datele istorice utilizate in determinarea primei de risc de referinta, a factorilor de incarcare si a tarifului de referinta (sau prima bruta de referinta) este reprezentata de ultimii 5 ani de evenimente anteriori datei de referinta, iar tarifele de referinta sunt calculate pentru clasa de Bonus/Malus B0.Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a semnalat miercuri, intr-un comunicat, ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a majorat tariful de referinta al asigurarii de Raspundere Civila Auto (RCA), desi numarul de accidente auto s-a redus."COTAR isi exprima ingrijorarea fata de cresterea tarifului de referinta al RCA publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). In timp ce firmele de asigurari din alte tari au restituit soferilor o parte din valoarea pretului RCA perceput in avans, pe fondul restrictiilor de circulatie cauzate de pandemia Covid - 19 si a valorilor de trafic scazute, in Romania a crescut pretul RCA, in aceleasi conditii de reducere a numarului de accidente", se precizeaza in comunicatul organizatiei patronale.Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.