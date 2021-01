Povestea lui Gheorghe Cuculici, medicul de 71 de ani de la Spitalul Judetean Ilfov rapus de COVID-19

Sef la Ambulanta Calarasi timp de 20 de ani

Plamanii i-au cedat

Absolvent al Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila din Capitala, medicul s-a aflat timp de 20 de ani la conducerea Serviciului Judetean de Ambulanta Calarasi (SAJ Calarasi), fiind cunoscut ca un "medic de exceptie".Cuculici a fost numit la conducerea SAJ Calarasi in 1995, cand institutia numara 180 de salariati, fara sa existe angajati TESA, ci doar un contabil, isi amintea medicul Cuculici intr-un interviu acordat presei in urma cu cativa ani.Probleme a intampinat, dupa cum povestea medicul, in 2007, cand a si fost indepartat de la conducerea SAJ Calarasi.Medicul Gheorghe Cuculici se lupta cu coronavirusul de o luna si jumatate, insa plamanii i-au cedat si colegii sai nu au mai avut cum sa intervina pentru a-i salva viata. Nu se stie de unde a luat virusul "Din pacate asa este", a confirmat decesul pentru Ziare.com doctorul Massawi Tarig, directorul medical al SJU Ilfov.