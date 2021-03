Cine a fost Ciprian Nemesiu, actorul de 39 de ani care s-a sinucis de 8 martie. "Era foarte jovial si plin de creativitate"

"Ai grija te tine, Ciprian, acolo unde ai plecat! Am ras mult impreuna, acum plangem fara tine. Pentru noi ramai cel mai frumos spectacol. Iti multumim pentru tot si te iubim!", este mesajul de "adio" pe care colegii de trupa l-au publicat pe pagina de Facebook ".Trupul neinsufletit al actorului a fost gasit de un vecin, in spatele blocului. Politia face cercetari pentru moarte suspecta, potrivit Libertatea.ro Actor si economist, Ciprian Nemesiu a facut parte din echipa hotelului Howard Johnson Grand Plaza Hotel (actualul Sheraton) si Ramada Plaza. A avut colaborari cu televiziunile Brava Tv, Happy Fish si Digi 24 si cu majoritatea teatrelor din Bucuresti. A dezvoltat trupa de teatru de improvizatie "Freeze", care activeaza cu predilectie pe scenele bucurestene. Ciprian Nemesiu a absolvit Facultatea de Actorie din cadrul Universitatii "Spiru Haret" si Facultatea de Relatii Economice din cadrul Universitatii Romano-Americane.Ciprian Nemesiu facea parte si din echipa Brightway, unde sustinea workshop-uri de comunicare si improvizatie, facilita team building-uri si oferea programelor si evenimentelor o nota artistica.Potrivit profilului de pe pagina organizatiei, era "foarte jovial si plin de creativitate" si inspira participantii, "aduncandu-i in punctul dorit in timp foarte scurt"."Asta pentru ca in trainingurile sale, el combina intr-un mod "fun", energic si inovativ jocurile de actorie cu partea business. Considera ca atata timp cat reusim sa renuntam, chiar si pentru o scurta perioada, la mastile sociale, putem sa ne redobandim increderea, bucuria de viata si sa dezvoltam noi abilitati in interiorul nostru", potrivit Brightway.com Ciprian Nemesiu si-a inceput cariera de formator in cadrul "Scolii de Valori", unde a creat, implementat si sustinut cursuri de educatie non-formala adolescentilor din Romania. Printre programele la care a luat parte sunt "Zentiva Express", "Atelierele Holcim", "RMX Kaufland", "Primul job Auchan " etc.Si-a continuat drumul de trainer facilitand cursuri de actorie, teatru de improvizatie si public speaking in cadrul mai multor scoli private de teatru. In mediul business, a adus un plus de valoare angajatilor mai multor companii printre care "APT", " Orange " sau "Spitalul Clinic Fundeni".