VIDEO Cine este criminalul de la Onesti. Cum a luat doi ostatici si i-a omorat cu cutitul pentru ca a pierdut apartamentul in instanta

Gheorghe Morosan era suparat ca a pierdut apartamentul in instanta si a ales sa se razbune pe cei doi muncitori care erau angajati de actualii proprietari.Luni dupa amiaza, barbatul a sechestrat doi muncitori in apartamentul din Onesti. A sunat inainte la 112 si a anuntat faptele sale. Mai multe echipaje de politisti si un negociator s-au deplasat la locul indicat, dar barbatul i-a injunghiat pe cei doi muncitori. Unul a murit in apartament, altul la spital . Politistii au negociat timp de cinci ore cu criminalul. Apelul la 112 a venit la ora 11.45, iar atacurile au avut loc in jurul orei 17.00 Acesta a fost impuscat de politistii care au intrat in apartament si a fost transportat la spital cu rani la picioare.Pe pagina sa de pe Facebook , in 2018, barbatul a postat un video prin care a explicat situatia juridica a apartamentului. El spune ca era in Germania cand un executor judecatoresc a venit impreuna cu jandarmii, ca sa-l evacueze. Barbatul afirma ca fiica lui a fost amenintata de unul dintre jandarmi, cu pistolul la cap, sa iasa din casa.Barbatul afirma ca nu a vazut vreodata vreun act definitiv de executare silita si ca din 2010 de cand a fost dat afara el si familia lui nu a putut sa-si recupereze vreun bun. La finalul inregistrarii de peste 8 minute barbatul spune urmatoarele: "Familia mea a fost amenintata cu arma de foc. Daca nu se lamureste aceasta situatie, cu arma de foc voi face si eu dreptate! Sa nu va fie de gluma, nu glumesc! Iar daca vreti, luati masuri, iar daca nu, o sa va lamuresc, o sa luati mai tarziu."Sotia acestuia a fost retinuta luni seara de politisti pentru complicitate la lipsire de libertate. Politistii au gasit in poseta acesteia coliere similare celor folosite la legarea victimelor.Conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti, condusa de adjunctul sefului IGPR, sa se deplaseze "de urgenta" in judetul Bacau, pentru a verifica modul de interventie la incidentul din Onesti. Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a informat luni seara ca, avand in vedere evenimentul tragic din judetul Bacau, "conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti, condusa de adjunctul inspectorului general al Politiei Romane, chestor de politie Florentin Bracea, sa se deplaseze de urgenta in judetul Bacau, pentru a verifica modul de interventie la eveniment".Gheorghe Morosan impreuna cu sotiaPotrivit sursei citate, din echipa de verificare mai fac parte chestorul de politie Alexandru Scurtu, directorul S.I.A.S.- I.G.P.R., si comisarul-sef de politie Anton Cristian Gheorghe, director adjunct al D.I.C.-I.G.P.R. "La finalizarea verificarilor, in functie de rezultatul acestora, se vor dispune masurile legale care se impun", mai informeaza Politia Romana.