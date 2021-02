Portretul lui Dragos Bucur, prezentatorul emisiunii "Visuri la cheie". Momentele in care a starnit controverse in spatiul public, alaturi de sotia Dana Nalbaru

Cine este Dragos Bucur?

Dragos Bucur (43 de ani) este actor si prezentatorul emisiunii "Visuri la cheie", de la ProTV. A castigat Premiul Gopo pentru cel mai bun actor in 2009 si 2010.A absolvit Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "Ion Luca Caragiale", din Bucuresti si este casatorit cu Dana Nalbaru din 2005.A participat intr-un spot pro bono pentru sprijinirea campaniei "Salvati Rosia Montana " in iunie 2012.Dragos Bucur a fost diagnosticat cu diabet in 2002 si povestea pe blogul sau ca isi testeaza glicemia si de 10-12 ori pe zi."Din 2002, de cand am aflat de diabet, m-am casatorit, am facut un copil, am deschis un bar si o agentie de casting, am facut un serial tv, 5 filme si doua emisiuni, nu mai fumez, nu mai beau alcool decat foarte rar si...mananc inca foarte multe dulciuri."Am renuntat la pompa de insulina din motive profesionale. Am folosit-o trei ani. Imi era greu sa filmez cu ea agatata de mine. Uram cateterul si tocul cu care o agatam de curea, ma enerva noaptea ca ma agatam in ea. Filmarile la "The Way Back" m-au determinat sa ma intorc la penuri si acum imi e ok", povestea Dragos Bucur pe blog, potrivit click.ro Cu toate ca a declarat ca nu poarta masca si ca nu se vaccineaza, el a avut COVID-19 in septembrie 2020, o forma usoara a bolii. In urma acestui eveniment, filmarile pentru emisiune au fost suspendate si intreaga echipa a intrat in autoizolare."Am facut o forma usoara a bolii, ca o gripa . Acum sunt impreuna cu familia si ne simtim bine. Sper ca toate rezultatele colegilor sa fie bune si evident ca astept reluarea filmarilor la Visuri la Cheie. A fost un sezon plin de emotie si mi-as fi dorit evident sa nu fie necesara acesta intrerupere, dar sunt convins ca vom trece extrem de repede si peste aceasta situatie. Mai avem de filmat, dar publicul nostru poate urmari ca si pana acum Visuri la cheie in fiecare miercuri la PRO TV. Le doresc tuturor sanatate", declara atunci Dragos Bucur.Dana Nalbaru a declarat, in 2014, ca nu a vaccinat-o pe Sofia, fata cea mare, si impotriva bolilor copilariei."Sunt vaccinuri care sunt testate de zeci de ani - obligatoriu << Da >> pentru ele, pentru DTP, pentru BCG. L-am facut si pe cel impotriva meningitei, mai ales ca am avut un caz in familie. Dar m-am consultat cu prieteni, am vorbit si cu medicul pediatru si am ales sa nu-i fac si vaccinurile impotriva bolilor copilariei", a declarat Dana Nalbaru in 2014 pentru noischimbamromania.ro In 2016, Dragos Bucur si sotia lui anuntau ca si-au retras fiica cea mare de la scoala, care avea noua ani la vremea respectiva. De atunci, fata invata acasa."Am retras-o pe Sofia de la scoala. De tot. Am ales ca ea sa invete in sistem 'home schooling' despre lucrurile care ii plac si fara constrangeri, fara competitii impuse, fara note sau calificative. Ne-am gandit bine inainte de a lua aceasta decizie si ne-am 'facut temele' inainte de a ne arunca spre un asemenea viitor.Am vorbit cu oameni care isi educa in mod similar copiii, citim mult despre asta si ne-am asumat inclusiv schimbarea ritmului nostru de viata, constienti fiind ca noi vom fi cei care vor trebui sa o ajute si sa o sustina in tot acest proces.Vom descoperi alaturi de ea o gramada de lucruri, sunt sigura", a explicat Dana Nalbaru pe blog, potrivit businessmagazin.ro Ea a mai spus si ca decizia vine dupa ce s-au lovit de prejudecati, dar si datorita potentialului fiicei lor.In 2017, cuplul a anuntat ca au adoptat o fetita de etnie roma, avand, in total, trei copii. Dragos Bucur a vorbit despre adoptie la emisiunea "In fata ta", sustinand ca procedura de adoptie a fost simpla si ca, din 12 familii, 11 "nu voiau sa auda de un copil de etnie roma".Nu este un caz singular in ProTV privind declaratiile controversate. In 2019, Dana Budeanu, care avea o rubrica in cadrul emisiunii "Vorbeste lumea", in care comenta tinutele vedetelor, a fost data afara dupa ce a publicat pe Facebook o postare in care lua in derizoriu initiativa ONG-ului "Daruieste Viata" de a construi primul spital privat de oncologie pentru copii."Incepand cu data de 30 octombrie 2019, colaborarea noastra cu Dana Budeanu a incetat. PRO TV este liderul televiziunilor din Romania si a sustinut dintotdeauna cauze care au adus schimbari reale in vietile oamenilor, fie ca vorbim despre lupta impotriva cancerului, sprijinirea copiilor abandonati sau protectia mediului inconjurator. PRO TV inspira romanii sa fie mai buni prin divertisment de calitate, informatie si ne dorim ca valorile pe care le promovam, printre care se afla onestitatea, responsabilitatea, pozitivitatea sa se reflecte si in actiunile partenerilor nostri", se arata in comunicatul postat in mediul online.Citeste intreaga stire: Anuntul Pro TV despre Dana Budeanu, cea de la care Firea a distribuit postarea care lua in derizoriu initiativa "Daruieste Viata".Ulteior, postarea Danei Budeanu a fost distribuita si de Gabriela Firea , care pe atunci era primarul general al Bucurestiului.