VIDEO Cine este interlopul Sorin Palesica, garda de corp a senatoarei Sosoaca la protestele minerilor din Valea Jiului. A fost condamnat la sapte ani de inchisoare

Palesica a devenit cunoscut in viata publica in urma cu cativa ani atunci cand a batut cu bestialitate o tanara care lucra la Salvamont. Agresiunea a avut loc in 2016, intr-un bar din statiunea Straja. Politistii l-au retinut pentru 24 de ore, dar a fost eliberat dupa ce tanara si-a restras plangerea, astfel incat barbatul nu a mai putut fi cercetat pentru fapta sa.Camerele de supraveghere au surprins scena revoltatoare in care huliganul recidivist a lovit-o pe fata cu pumnul, iar aceasta s-a prabusit secerata. La incident a asistat fara sa intervina un jandarm montan, aflat in timpul liber.In imagini se vede cum gesticuleaza nervos. Tanara salvamontista Miruna Inel se apropie de masa lui si ii vorbeste. Individul nu are timp de discutii si incearca sa o loveasca. In prima faza, fata in varsta de 21 de ani reuseste sa se fereasca si vrea cu orice pret sa-l potoleasca pe agresor. Fara sa se gandeasca prea mult, acesta se ridica si da din nou. De aceasta data cu pumnul. Tanara cade si nu se mai ridica.Prietenii ei sar sa o ajute, dar Palesica nu ii cruta nici pe ei. Intr-un final, tanara este scoasa din bar, pe brate, de doi amici. Revoltator este ca la masa interlopului sta aproape nemiscat un jandarm montan. Doar la inceput i-a dat un cot agresorului, semn ca ar trebui sa se linisteasca. Tanara a fost transportata la spital inconstienta."Am asistat cum fiica mea este dusa de colegii nostri de la SMURD la spital. Ea mi-a zis doar ca l-a rugat pe acel individ sa se linisteasca si a fost batuta, restul am vazut pe inregistrari. Azi-dimineata, cand am plecat de acasa, pot sa va spun doar ca avea fata tumefiata, ochi vanat si se vaita de dureri de cap, avand un traumatism in zona occipitala, ca are tulburari la mers, este ametita si nu vede bine", a spus la momentul respectiv tatal victimei.Agentii l-au amendat atunci si cu 1.000 de lei, pentru ca a provocat un scandalul intr-un loc public. In trecut, interlopul a fost condamnat si la inchisoare. Sorin Palesica a facut inchisoare, dupa ce, in 2006, a schingiuit un tanar si l-a abandonat aproape mort, dupa ce si-a pus cainii pe el. A fost condamnat la sapte ani de inchisoare.In martie 2006, un tanar a fost rapit din fata unei televiziuni locale de trei recuperatori, care l-au fortat sa urce intr-un taxi, apoi l-au sechestrat si maltratat. Barbatul a fost gasit a doua zi intr-o balta de sange, in Defileul Jiului, descoperindu-se ca a fost lovit cu un corp contondent, batut si muscat de cainii de lupta ai agresorilor. Printre cei condamnatii din acest dosar s-a aflat si Palesica, eliberat conditionat in 2013 din Penitenciarul Aiud.