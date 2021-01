Cine este chirurgul Laurentiu Belusica, seful Spitalului din Gaesti care a provocat un cutremur in sistem dupa un episod inedit privind vaccinarea

Director medical la Spitalul Ministerului de Interne

Candidat la rectoratul UMF Bucuresti

Este conferentiar universitar, grad didactic pe care l-a obtinut in 2008. Timp de doi ani, a fost directorul medical al Spitalului Ion Cantacuzino din Bucuresti.Laurentiu Belusica a si punctat in aceste zile ca a fost medic militar. Concret, el a condus Serviciul de Chirurgie de la Spitalul Dimitrie Gerota din Bucuresti, apoi a fost director medical la Spitalul Judetean de Urgenta din Calarasi.De asemenea, medicul a lucrat ca si chirurg la Spitalul Malaxa, si s-a transferat ulterior la Gaesti, ca manager. Doctorul a explicat, pentru Ziare.com, ca pe langa activitatea administrativa din spital , are timp sa si profeseze chirurgia."Am timp si de meseria mea de chirurg. Am mai condus spitale. Am fost numit de primarul din Gaesti sa vin la carma acestei unitati sanitare, urmeaza sa sustin concursul de manager", a declarat doctorul Belusica.Chirurgul nu a profesat doar in Romania ci si in strainatate, mai precis in Anglia, unde a efectuat stagii de perfectionare.In 2016, medicul Laurentiu Belusica a candidat pentru pozitia de sef la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila de Capitala. Contracandidatul sau de atunci a fost profesorul Ioanel Sinescu, cel care a si castigat alegerile pentru functia de rector.