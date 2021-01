Cine sunt baronii sindicali din Sanatate. Bogatiile stranse de liderii care controleaza reformele planuite de statul roman

Cat castiga Leonard Barascu, liderul Sanitas

Viorel Rotila, la carma Federatiei Solidaritatea Sanitara

Fost sindicalist, ministru in guvern PSD

Mereu chemate la consultari, sindicatele din Sanatate rotesc in pozitiile cheie din cadrul propriilor organizatii aceleasi persoane.Spre exemplu, Federatia Sanitas, cel mai puternic sindicat din zona sanatatii, dat fiind numarul mare de membri la nivel national, peste 120.000, are prezenta in fiecare judet si in peste 500 de unitati sanitare si de asistenta sociala din Romania.Liderul Sanitas, Leonard Barascu, face parte din conducerea organizatiei de ani buni. De asemenea, Barascu este si presedintele CNSLR Fratia, organizatie sindicala din care face parte si Sanitas. Doar in anul 2020, Barascu a obtinut 318.910 lei ca salarii de la cele doua sindicate pe care le conduce. Astfel, venitul lunar al lui Barascu a fost de 26.575 de lei.Aceeasi declaratie de avere arata insa ca Barascu are si trei credite care vor fi scadente in 2024, respectiv unul de 75.000 de euro, si alte doua imprumuturi in lei, unul in valoare de 30.000 de lei, celalalt in valoare de 50.000 de lei. Liderul Sanitas mai detine doua apartamente, un teren intravilan si un teren agricol, precum si doua autoturisme Skoda Din declaratia sa de interese reiese ca este membru fie in consiliile de administratie, fie in consiliile directoare a trei firme, dar si in consiliul de administratie al unei asociatii. Din acelasi document reiese ca primeste beneficii in bani. Concret, din cele patru locuri, Barascu obtine alti 219.550 de lei pe an, respectiv 18.295 de lei pe luna. Curios e faptul ca aceste venituri nu sunt trecute si in declaratia sa de avere, ci strict in cea de interese.Un alt lider sindical influent in domeniul Sanatatii este Viorel Rotila, cel care a fost pentru multa vreme presedintele Federatiei Solidaritatea Sanitara. In prezent, acesta are titulatura de manager al organizatiei sindicale care reprezinta, la randu-i, medici si asistenti medicali din Romania, avand insa un numar mai mic de membri decat Sanitas.Conform ultimei sale declaratii de avere, Viorel Rotila inregistra venituri de 236.830 de lei, respectiv aproape 20.000 de lei pe luna.Acum, la carma federatiei, ca si co-presedinti, sunt Radu Vasile si Lidia Celmare. Nu exista insa informatii publice cu privire la veniturile inregistrate de cei doi lideri sindicali amintiti.Sindicatele au fost acuzate, in diverse randuri, ca sunt mai vocale in timpul unor guvernari care nu sunt PSD.De pilda, un fost lider sindical, Marius Sepi, prim-vicepresedinte al federatiei Sanitas, a fost secretar de stat in Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social in perioada 2017-2018. Ulterior, nu a mai revenit in sindicatul care l-a consacrat.CITESTE SI: