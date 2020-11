Averile personajelor-cheie din economia Romaniei: de la castigul de 1 milion de lei al lui Isarescu la cele sapte venituri ale directorului INS

Ministrul Finantelor

Presedinta ANAF de pe vremea guvernarii PSD

Presedintele INS, sapte surse de venit in 2019

Mugur Isarescu , venituri de 1 milion de lei

Noul presedinte al ASF

In fruntea finantelor statului sta ministrul. Principalul personaj catre care se indreapta toate degetele pentru modul in care functioneaza economia s-a scolit in Statele Unite, la Grinnell College si la Universitatea din Iowa. Si-a inceput doctoratul peste hotare, dar nu l-a finalizat.Impreuna cu George Citu, actualul ministru al Finantelor are un teren agricol si unul forestier, o casa de locuit, un apartament si 350.000 de lei in banci. In ultimul an a imprumutat o persoana cu suma de 30.600 de euro. Are, insa, si o datorie de 303.000 de euro la ING . In 2019, Citu a castigat din functia de senator 122.259 de lei si 24.944 de lei ca ministru., in varsta de 53 de ani, a fost numita presedinta Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) in timpul guvernarii PSD si pastrata in functie in timpul mandatului de premier al liberalului Ludovic Orban . In luna septembrie a acestui an a fost numita presedinta Consiliului de Administratie al CEC Bank.Calugareanu este economista, licentiata la Academia de Studii Economice din Bucuresti . In 2014 si-a inceput doctoratul in finante la Sibiu, dar inca nu l-a finalizat. A intrat pe piata muncii in 1991, ca inspector la Administratia Financiara din Sectorul 1 al Capitalei, apoi a lucrat intr-o companie privata. A lucrat in Administratia Finantelor Publice Sector 1 si in Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. In 2017 s-a angajat la ANAF.Impreuna cu sotul sau, Calugareanu detine trei terenuri intravilane si unul agricol, doua case de vacanta, una de locuit si un apartament, un autoturism Land Rover si minilingouri de aur in valoare de 8.600 de euro. In conturi are 78.000 de euro si 40.000 de lei.In 2019, Calugareanu a incasat de la CEC Bank 224.784 de lei, iar de la ANAF, 115.011 lei. Functia de cadru didactic la ASE i-a rotunjit semnificativ venitul.este presedintele Institutului National de Statistica (INS) din anul 2013. Andrei a terminat Facultatea de Cibernetica de la ASE si Facultatea de Matematica a Universitatii din Bucuresti, apoi si-a luat doctoratul in economie. A intrat in sistemul de invatamant universitar in 1991, iar din 2003 este profesor universitar la ASE. In perioada 2002-2005 a fost director in Ministerul Administratiei si Internelor.Impreuna cu sotia, are doua terenuri intravilane, doua apartamente, o casa in Bucuresti si trei autoturisme. In conturi are circa 25.000 de euro si 27.000 de lei. In ultimul an a acordat un imprumut de 50.000 de euro.Anul trecut, Andrei a avut nu mai putin de sapte surse de venit: 116.808 lei de la INS, 136.428 pentru activitatea didactica si de cercetare realizata la ASE, 58.404 lei pentru ca este membru in Consiliul de Programare Economica al Comisiei Nationale de Prognoza, 15.462 de lei, o indemnizatie de la Biroul Electoral Central, 4.763 de lei, pentru ca este membru in Comisia Permanenta a Consiliului National al Persoanelor Varstnice, 4.700 de euro de la Universitatea Paris Dauphinne si 48.000 de lei, de la ASE, drepturi salariale in baza unei sentinte judecatoresti. Astfel, in 2019, el a incasat peste 400.000 de lei., in varsta de 71 de ani, este presedinte al Consiliului de administratie si guvernator al Bancii Nationale a Romaniei ( BNR ) in ultimii 30 de ani, cu exceptia unei perioade de 11 luni cand a fost premierul tarii.Isarescu a absolvit Facultatea de Comert Exterior a Academiei de Studii Economice si a lucrat ca cercetator stiintific la Institutul de Economie Mondiala, in perioada 1971 - 1990, iar din 1997 a devenit director al institutului.In anii petrecuti in Banca Nationala a Romaniei, Isarescu a strans, impreuna cu sotia, un teren agricol si doua intravilane, un apartament, o casa de locuit, o casa de vacanta, o barca cu motor si un autoturism Eagle.El are o colectie numismatica in valoare de 60.800 de euro, bijuterii de peste 73.000 de euro, tablouri si icoane care valoreaza 16.000 de euro si vesela de argint de peste 4.500 de euro. In conturi are mai mult de 850.000 de lei, 27.000 de euro si 12.000 de dolari. Familia Isarescu mai are si are compania Mar, un producator de vin.Anul trecut, guvernatorul a incasat 897.578 lei de la BNR, 30.612 lei de la Academia Romana, pentru ca este membru titular, 3.739 de lei de la ASE, pentru activitatea didactica si o pensie de 161.412 lei.este presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara din iunie 2020, fiind propus de PNL si votat in Parlament. Autoritatea pe care o conduce este una independenta, care se autofinanteaza.Marcu are doua licente, una de jurist si una de economist, dar si o diploma de doctor in contabilitate. Din 2016, Marcu este directorul Scolii Doctorale Economie II de la ASE, iar din 2017 este profesor universitar. Inainte de a ocupa functia la ASF, a fost vicepresedintele Curtii de Conturi a Romaniei. In perioada 2012-2015, Marcu a fost deputat, iar din 2007 pana in 2011 a fost presedintele Consiliului National de Integritate. A mai lucrat in ANAF, la Ministerul Mediului, la Ministerul Agriculturii si la Loteria Romana, incepandu-si cariera ca economist la Directia Silvica Dolj.Marcu are doua terenuri agricole, o casa de vacanta si un autoturism Audi. In ultimele 12 luni a vandut un imobil in valoare de 50.000 de euro. In conturi are 130.000 de lei, iar leasingul pentru masina sa trece de 67.000 de lei. In 2019, el a incasat de la Curtea de Conturi o indemnizatie de 317.159 lei si un salariu de 128.139 de lei de la ASE.