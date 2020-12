Ciprian Ciucu, despre problema locurilor de parcare: "Vom face mai multe daca vom creste tariful pentru cele rezidentiale de la ridicola suma de 60 de lei pe an"

In plus, spune el, va face locuri de parcare, dar are nevoie de buget, iar cei 60 de lei care se platesc anual pentru locurile rezidentiale sunt "o suma ridicola". Face comparatia cu alte capitale europene, unde oamenii platesc 15 euro pentru o ora de parcare, nu pentru un an."Mi-ar placea enorm sa nu mai fie nevoie de bariere fizice ci sa fie suficiente cele mentale, regulile si bunul-simt. Nu parchezi pe spatiul verde pentru ca stii ca e interzis si, daca nu intelegi, te vei alege rapid cu o amenda usturatoare. In lipsa cooperarii politiei nationale (rutiera/si cea care tine de MAI) politia locala nu-i poate amenda pe cei mai nepasatori dintre noi daca nu-i gaseste la masina.Eu, boltari dintr-aceia scumpi si urati, nu o sa mai pun. Cand am fost la Cluj-Napoca am facut poze lucrurilor care mi-au placut, iar acesti stalpi si suporti de biciclete mi s-au parut, prin simplitatea lor, mult mai eleganti.I-am aratat aceste fotografii noului sef al ADP S6 si acesta a tinut sa-mi faca o surpriza, venind cu niste replici produse de catre ADP la cca. 15% din costul unui bolard dintr-acela patratos. Adio contracte cu dedicatie, la suprapret. Cum vi se pare ideea?Da, voi face parcari. Lucram la strategie, buget. Si da, voi facem mai multe daca vom creste tariful pentru cele rezidentile de la ridicola suma de 60 de lei pe an. Nu se poate sa facem parcari din nimic, e nevoie de buget. Voi atrage fonduri europene dar nu sunt suficiente pentru necesarul de parcari. Noi dam pe un loc rezidential de parcare pe an, cca. 15 euro, cat da cineva pe o ora de parcare intr-o Capitala Europeana. Nu-i normal", a scris Ciucu pe Facebook.Citeste si: Accident cumplit la Iasi. Doi oameni au murit dupa ce doua masini s-au izbit frontal