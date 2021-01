INTERVIU Ciprian Necula: "Nationalismul nostru este xenofob. Cultura, profund rasista. Multi oameni nu isi dau seama ca sunt rasisti"

Cazul Coltescu, un rasism structural pe care nu il percepem ca societate

Cetateanul roman, rasist ignorant, fara vina

Homosexualii si romii, cele mai discriminate categorii

SRI si organizatiile rasiste

Dezrobirea romilor, un proces nefinalizat

Ciprian Necula este activist rom, coordonatorul platformei Aresel, care are ca obiectiv combaterea rasismului si inegalitatilor sociale, politice si economice dintre romi si restul populatiei. Necula a mai coordonat asociatia Romano ButiQ, are un doctorat in sociologie, este expert in minoritati nationale si profesor asociat la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA).Exista o diversitate in Romania, nu toti oamenii reactioneaza la fel atunci cand vorbim despre rasism, si cred ca de acceea, multi oameni nu reactioneaza ok. Cei mai vizibili sunt cei care nu reactioneaza ok, pentru ca ies din norma. Nu s-a schimbat nimic,, problema este ca cu cat evolueaza societatea noastra, cu atat raman in urma cei care, cultural, considera absolut ok orice rasism, pentru ca, din pacate, nu avem o perspectiva a diversitatii in Romania, ci avem o perspectiva monoculturala.Prin educatia noastra ajungem sa credem ca suntem unici, ca suntem viteji, ca avem o super-istorie in spate si foarte putini ne-au fost aliati. Intotdeauna, aliatii nostri au fost tradatori. Din pacate, noi nu invatam diversitatea si respectul pentru alteritate, pentru strain, in educatia noastra. Dimpotriva, si este o abordare priomordialista a natiunii. Nationalismul nostru este xenofob prin natura lui, este in comparatie cu ceilalti, nu este prin ceea ce noi suntem, de fapt.Si asa invatam. Prin acest reflex, el devine insesizabil,, acest lucru fiind eminamente rasist in orice cultura europeana, care are concepte solide in ceea ce priveste diversitatea culturala, in care nimeni nu este vulnerabilizat sau lezat pentru diferente de tipul acesta: culoarea pielii sau forma ochilor, pentru ca acestea sunt lucruri subiective. Nu are nicio relevanta din perspectiva psihologica sau sociala culoarea pielii., pentru ca, in general, rasistii actioneaza in felul acesta, iar cei care nu sunt rasisti, nu reactioneaza. Senzatia noastra este ca Romania este o mare profunda de rasism. In realitate, nu este chiar asa. Sigur ca sunt niste grupuri pe care le prefera rasistul roman, care sunt in proximitate. De exemplu, romii sunt unul dintre cele mai discriminate grupuri din Romania, din punct de vedere etnic.Noi avem o problema structurala in Romania in ceea ce priveste rasismul, nu il intelegem pentru car, par o forma fara fond venita in Romania infuzata, importata.In cazul persoanelor de culoare, este la fel. Apropo de discutia legata de arbitrul Coltescu: problema nu a fost ca l-a numit pe acela "negru", ci modul in care l-a numit pe acela "negru", ca l-a identificat ca atare. Sigur ca avem persoane cu pielea mai inchisa, mai deschisa, avem o diversitate, dar ei jucau fotbal.La fotbal conteaza numarul de pe tricou, numele echipei, antrenorul echipei si alte criterii de identificare. Daca sunt alte criterii de identificare, este altceva decat sportivitate. Noi nu am priceput asta. Toate comentariile care au aparaut ulterior, ca nici macar nu e rasism, nu sunt adevarate. Denota un rasism structural, mult mai grav decat daca a-i spune nervos "blonda aia". Denota un rasism structural pe care nu il percepem ca societate.Nu, evident ca nu. Gandirea aceasta, "poporul nostru versus alte popoare" ar fi implicit rasista. Romanii nu sunt mai putin sau mai mult rasisti decat altii. Orice om poate fi rasist, din cauza unor reflexe foarte simple. Tendinta este sa respingi alteritatea, ceea ce nu stii, nu cunosti si ai tendinta sa respingi ceea ce e daunator tie. Si asta se rezolva, in general, prin educatie. Aici este cheia.In vestul Europei, dupa al doilea Razboi Mondial, s-a investit enorm in educatie pentru diversitate, respectul pentru culturi diferite, in drepturile femeilor, in drepturile minoritatilor sexuale. La noi nu s-a investit, noi facem in continuare religie in scoli si nu este predata ca o istorie a religiilor, ci ca o dogma crestin ortodoxa, in timp ce nu stim nimic despre minoritati sexuale, despre gay, pare ca sunt niste paria. Asa crestem. Nu cred ca cetateanul roman, de rand, are o vina in rasismul lui, care este de tip ignorat, nu cognitiv.Rasismul este de mai multe tipuri, unul, cand citesti despre rasism si actionezi ca atare si unul, cand tu nu stii ca esti rasist, nu pricepi asta, iar cand iti spune cineva, ai tendinta sa respingi acest lucru.Am vazut voci ale cetatenilor romani care sanctioneaza rasismul. Spre exemplu,a beneficiat de un sprijin imens din partea multor oameni. Nu am mai vazut de mult sprijin de genul acesta din partea multor oameni in Romania.Nu suntem mai mult sau multi putini rasisti decat altii, ci tine de educatia pe care noi o avem ca stat. Atunci, daca punem limita in granitele acestea,. Nu invatam mai nimic in scoala. Ce invatam este sa devenim nationalisti, invatam despre eroismul unor pierzatori, in general.La noi este mistificat lucrul istoric si invatam lucruri despre noi care nu sunt neaparat adevarate, de aici pleaca tot. Gandirea critica este un muschi care se dezvolta. Gandirea critica inseamna, in primul rand, educatie, inseamna ca pot sa folosesc creierul, sa judec, iar a judeca inseamna a avea informatie.Atunci, preferam sa lasam lucrurile asa de la sine, pentru ca lucrurile merg, fondurile europene vin.Nu numai. Eu va spun acum motivul pe care eu il percep, plus ca politicienii nu il percep ca fiind o problema, ei fac parte din popor, sunt la fel de rasisti ca oricare alt individ. Generalizez acum, fara intentie. Si profesorii sunt la fel. In scoala am auzit de foarte multe ori "Nu te purta ca un tigan", in conditiile in care eu sunt tigan si voiam sa ma port ca un tigan. Asta exista in sistemul educational, de la profesori catre elevi, atunci cand se spune "nu va tiganiti".Nu generalizez, sunt si profesori foarte buni, care sanctioneaza si vin cu un alt discurs. In profunzime, lucrurile nu s-au schimbat. Invatam sa fim asa si ni se pare absolut normal sa fim asa.Da, in topul celor mai discriminate categorii nu sunt romii, ci homosexualii. La etnice, romii sunt primii, insaIn plus, exista si un soi de rasism in cadrul minoritatilor nationale.Avem prejudecati despre toti vecinii nostri, despre maghiari, moldoveni, ucraineeni - mai mult in nordul tarii - si bulgari. Despre evrei, desi nu mai sunt prea multi in Romania. Sunt prejudecati despre toate grupurile in Romania, arabi sau chinezi. Din pacate, romii sunt cei mai vulnerabili in privinta rasismului.In general, rasismul manifest este latent, exista, trebuie activat de ceva. El a fostDupa care, au urmat acele batai si politia care a vrut sa mute atentia de la subiectul lockdown, la o problema pe care o avem si anume romii. Au fost acele trei-patru incidente violente, intre politie si diverse comunitati. Atunci s-a reactivat rasismul, pentru ca presa din Romania a preluat subiectul, iar eu am vazut la Antena 3 videoclipuri in care tiganii erau prezentati ca hoti, discursuri de tot felul de la intelectuali precum Tismaneanu.In Romania, pana acum nu am avut un partid rasist declarat sau am avut, Partidul Romania Mare, au existat tot felul de partide in parlament, in care au existat dileme precum tigan versus rom - asta a fost framantarea unor politicieni. Si acum, aparent AUR-ul, care nu a venit cu un discurs rasist, in afara de domnul Lavric, care a spus ca "tiganii sunt o plaga sociala".E greu de spus. Din declaratiile recente, am vazut ca discursul lor merge catre un soi de "avem o problema cu hotii, indiferent cu etnie", "fratii nostri romi", "fratii nostri maghiar", dar cu UDMR -ul este o problema. E un discurs mai degraba populist acum, desi au toate sansele sa ajunga in zona aceea.Ce am vazut, in schimb, a fost ca. Intotdeauna exista un paradox. De ce minoritatile care sunt targetele unor partide politice voteaza cu ele? Pentru ca si ei vor sa scape de hoti, penalizeaza rasismul si multi dintre cei care sunt victime cred ca sunt victime din cauza celorlalti. De exemplu, la romi, exista o diversitatea culturala interna. Exista caldarari, urasari, care sunt produsele ale istoriei noastre de sclavie. Doar in spatiul romanesc avem acesta impartire de mestesuguri. Au dezvoltat culturi diferite, chiar daca au un fond comun. Exista o blamare interna. De exemplu, romii fierari considera ca de vina pentru imaginea lor sunt romii caldarari cu fuste. Exista aceasta problema si tEu nu cred ca lumea stie prea mult despre AUR, pentru ca votarea a fost anti-sistem, iar discursul lor a fost anti-sistem. De aceea, foarte multi oameni simpli au votat cu acest partid si cred ca vom vedea, in curand, ce inseamna, de fapt, anti-sistem. Nu ma astept sa se transforme intr-un partid rasist vadit. Sunt convins ca rasismul este acolo, prin domnul Lavric si alti membri, dar asta este valabil si pentru alte partide, avem rasisti si in PNL PSD si USR . Tocmai de aceea, un partid rasist mare, precum Romania Mare, nu mai functioneaza, pentru ca acest fond rasist este distribuit peste tot.Sunt oameni care vor sa combata rasismul, cu siguranta, in Romania, care au si putere financiara si care fac asta la nivel global, precum George Soros , sustinand organizatii non-guvernamentale, care nu sunt contra statului, ci contra rasismului.Da, exista o rezistenta. In general,. Asta a facut Berlusconi cu romii din Italia si Sarkozy in Franta. In Romania am incercat cu George Soros, cu Bill Gates , cu Covid-ul, vaccinul si 5G-ul. Sunt monstrii din afara care vin "sa suga sangele poporului" si apare populistul care ii salveaza.Avem si oameni care, sistematic, promoveaza rasismul constient. Avem aceasta categorie de populatie care este, prin ignoranta, rasista. Nu cred ca vor sa fie rasisti si daca ar fi rasisti, si-ar corecta atitudinea.Sunt oameni care au creat tot felul de grupari, precum Noua Dreapta, care era fascista. A existat in Romania o organizatie neo-nazista, Blood and Honor, care este raspandita peste tot in lume, iar membrii ei, foarte agresivi si violenti, bat persoane vulnerabile. Din fericire, cred caDin fericire, in Romania nu exista un manifest atat de bine organizat, pentru ca este destructurat destul de bine de catre autoritatile noastre. Cred ca SRI isi face bine treaba. Eu fiind anti-SRI din multe puncte de vedere, precum Securitate, control si altele, dar din acest punct de vedere, imi dau seama ca imediat cum apar organizatii de tipul acesta, cum scot capul putin, dispar, pentru ca cineva are grija sa dispara.Da, exista o legatura. Termenul "politically correct" a fost transformat in Romania intentionat de catre populisti in ceva importat din afara, care nu respecta valorile noastre autentice, traditia.Esti bun crestin, atunci este "politically correct". Nu ai cum sa fii "politically incorrect" si bun crestin, pentru ca crestinismul promoveaza iubirea de aproape, respectarea celuilalt si a unor norme: a nu ucide, a nu blama.Primul care a promovat corectitudinea politica in lumea asta a fost Isus Hristos. Cel care a promovat aceasta viziune a fost un stangist "politically correct". Ce inseamna corectitudinea politica? Inseamna a vedea omul, dincolo de generalizarile pe care le poti face, dincolo de perceptia ta care poate fi stereotipa, dincolo de orice altceva, adica sa tratezi individul ca individ egal tie, pentru ca platim toti taxe la stat si suntem toti in aceeasi barca.Daca vorbim despre corectitudine politica, aceasta este, de fapt, starea la care noi vrem sa ajungem si din perspectiva religioasa, politica, morala si etica. "Politically correctness"-ul este numit asa tocmai pentru a fi defaimat, pentru a parea, de fapt, un import din afara.Educatia din toate unghiurilor.Sunt si alte elemente care conteaza. De exemplu, diferentele social-economice, pentru ca totdeauna tendinta este sa il blamam pe acela care este mai sarac, pentru ca probabil, din saracie, unii fura. Educatia este solutia nu doar pentru cei care au potential rasist, ci pentru toata populatia.Educatia este o buna parte din solutie, dar nu este de ajuns educatia. Conteaza foarte mult si. La marginea unor orase sunt tiganiile, zonele in care locuiesc romii. Recunosti tiganiile cand intri in sat, pentru ca se termina resursa, se termina drumul, apa. Este asta o forma de rasism, pentru ca primarul investeste doar in cealalta zona si nu si in tiganie? Eu zic ca da.Ce genereaza acest rasism? Aprofundeaza clivajul intre populatie. In loc sa le uneasca, sa ofere sanse egale, nu se intampla. Atat timp cat investesti intr-o zona, evident ca populatia de acolo reactioneaza, dar nu umil, ci pentru supravietuire, iar unii sunt in stare sa fure.Este mai mult decat educatie, presupune si, iar empatia poti sa o inveti si in scoala, dar si in biserica . Este biserica noastra, cea ortodoxa, lipsita de rasism, de misoginie, de homofobie? Nu cred. Faptul ca AUR a fost votat in comunitatile de romi s-a datorat bisericilor neo-protestante. AUR a fost ajutat de catre bisercile neo-protestante si cea ortodoxa sa obtina voturi, manipuland oamenii astia, care nu stiau ce se voteaza.Ca sa inchei, nu cred ca dezrobirea romilor s-a intamplat de facto, este un proces nefinalizat. S-a intamplat juridic acum 160 de ani, dar de facto, inca mai avem de lucrat.