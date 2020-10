Circa 10.000 de pelerini au venit pana acum la moastele Sf. Dimitrie cel Nou: Credinciosii care patrund in aceasta zona se dezinfecteaza mai intai

"Preotii si studentii voluntari ii intampina pe credinciosi din loc in loc cu dezinfectanti si cu masti, pentru cei care doresc sa schimbe masca. Portiunea dinaintea baldachinului unde sunt asezate sfintele moastele este foarte bine observata. Fiecare credincios care patrunde in aceasta zona se dezinfecteaza mai intai, intra, se inchina, iar dupa inchinarea fiecarui pelerin materialul de protectie cu care a fost acoperita racla este imediat dezinfectat de voluntarii prezenti in interior. Totul decurge asadar intr-un mod neobisnuit, dar sa alegem partea buna constituita din ordine, din rigoare si dintr-o absolut apreciabila intelegere din partea credinciosilor, inclusiv a celor care nu sunt prezenti, a conditiilor in care ne aflam", a precizat Banescu.El a adaugat ca si in cursul noptii de duminica spre luni credinciosii au venit pentru a se inchina la sfintele moaste."Au fost si azi-noapte, intr-un numar mult mai mic, dar, pana in acest moment, am aflat de la Jandarmeria Romana, ca au trecut aproape 10.000 de pelerini, incepand de ieri de dimineata de la ora 7:00. Sunt, evident, mult mai putini. Daca in anii precedenti vorbeam de un pelerinaj care se intindea pe aproximativ sapte zile si atragea cateva zeci de mii de pelerini, spre 100.000, anul acesta, numarul lor este in mod obiectiv mult mai redus din cauza conditiilor", a indicat purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane.Sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, a debutat duminica, la ora 7:00, cand sfintele sale moaste au fost scoase din Catedrala Patriarhala si asezate in baldachinul de pe Colina Bucuriei, unde vor ramane spre inchinare, cu respectarea normelor sanitare, pana la sfarsitul zilei de marti, 27 octombrie.Procesiunea a fost condusa de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, Timotei Prahoveanul.Alaturi de aceste sfinte moaste sunt asezate cele ale Sfantului Stelian - Ocrotitorul copiilor, ale Sfintilor Imparati Constantin si Elena si ale Sfantului Nectarie.Raclele sunt acoperite cu un geam transparent si dezinfectate de voluntari dupa fiecare persoana care se inchina.Luni, la sarbatoarea Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, Episcopul Vicar Patriarhal Varlaam Ploiesteanul oficiaza, impreuna cu un sobor de preoti si diaconi, Sfanta Liturghie la Altarul de vara de langa Catedrala Patriarhala.