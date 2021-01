Circul Metropolitan Bucuresti se transforma in centru de vaccinare anti-Covid-19: 14 puncte de imunizare se vor deschide

Doua centre cu 14 puncte de vaccinare

Conform proiectului, introdus pe ordinea de zi suplimentara, se aproba schimbarea temporara a destinatiei si transmiterea dreptului de administrare de la Circul Metropolitan Bucuresti catre Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), in scopul organizarii a doua centre de vaccinare. Functionarea centrelor de vaccinare va fi asigurata de ASSMB."In acest spatiu, aflat in administrarea Circului Metropolitan Bucuresti, urmeaza a fi amenajate doua centre de vaccinare cu un total de 14 puncte de vaccinare", prevede referatul de aprobare.Schimbarea temporara a destinatiei si transmiterea dreptului de administrare se aproba pentru o perioada de un an. Cheltuielile cu utilitatile raman in sarcina Circului Metropolitan.Spatiul destinat fiecarui centru de vaccinare va include: punct de receptie, punct de triaj medical, puncte de vaccinare, punct de supraveghere postvaccinare. Fiecare centru va avea un medic coordonator si va fi organizat respectand un circuit intr-un singur sens.Zona de triaj medical va fi deservita de o echipa medicala, punctul de vaccinare va fi deservit de doi asistenti medicali si de registrator, iar zona de supraveghere postvaccinare va fi deservita de personal medico-sanitar si auxiliar, fiind necesar cel putin un medic. De asemenea, in fiecare centru de vaccinare se va asigura separarea prin paravane a echipelor de vaccinare, in cazul in care nu exista cabinete separate. Vaccinarea se va realiza pe baza de programare , pentru a evita aglomeratia. Persoanele se pot programa online, telefonic, prin medicul de familie sau prin intermediul directiei de asistenta sociala.La intrarea in centrul de vaccinare, va fi verificata temperatura persoanelor, nefiind permis accesul celor care au peste 37,3 grade Celsius si care vor trebui sa se reprogrameze.