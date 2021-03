Liber la slujba de Paste catolic. Circulatia va fi permisa intre orele 20.00-02.00 - decizie a Guvernului

"Pentru noaptea de 3 aprilie spre 4 aprilie se va permite circulatia persoanelor in afara locuintei sau a gospodariei in intervalul orar 20,00 pana la 02,00 pentru deplasarea si participarea la slujbele religioase ocazionate cu sarbatorirea Pastelui catolic", a declarat Arafat, la Palatul Victoria El a adaugat ca si pentru sarbatoarea de Pesah, 27 - 28 martie, circulatia va fi permisa pana la ora 22,00 "Pentru noaptea de 27 spre 28 martie, adica sambata si duminica, masura va fi extinsa pana la ora 22,00 pentru persoanele care vor participa si se vor deplasa ca sa participe la serviciile religioase oficiate pentru sarbatoarea Pesah", a spus secretarul de stat.Raed Arafat a precizat ca s-a discutat si despre sarbatorirea Pastelui ortodox, 1 si 2 mai, afirmand ca si atunci vor fi stabilite masuri pentru a permite participarea la slujba religioasa si nu vor fi limitari. Acestea nu apar in hotararea de Guvern adoptata joi, pentru ca aceasta este valabila pana in data de 14 aprilie. Reglementarea va aparea in urmatoarea hotarare de Guvern de prelungire a starii de alerta, a precizat el.