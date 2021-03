Circulatia pe DN 10, in Buzau, reluata dupa cinci zile. Soseaua a fost blocata de o stanca de mari dimensiuni

O stanca de mari dimensiuni s-a prabusit pe sosea in noaptea de miercuri spre joi, iar de atunci drumarii si specialistii de la ISU au lucrat pentru degajarea drumului. Dupa ce au fost dinamitate toate bucatile de piatra, fiind folosite aproximativ 100 de kilograme de explozibil, in cursul zilei de luni muncitorii de la Drumuri Nationale au lucrat pentru eliberarea soselei si pentru semnalizarea drumului. Circulatia pe DN10 in zona producerii alunecarilor de teren se va desfasura cu restrictii.Potrivit responsabililor din cadrul Sectiei Drumuri Nationale Buzau, pe doua portiuni din DN 10 de 1,5 si 1,2 kilometri circulatia se va desfasura pe o singura banda de circulatie, alternativ, cu ajutorul semafoarelor. Delimitarea benzii de circulatie va fi facuta cu balize luminoase si parapete de plastic . Decizia ca circulatia sa se desfasoare doar pe banda dinspre lac a fost luata pentru a se evita eventualele situatii neplacute in cazul in care alunecarile de pe versant vor continua.CNAIR a initiat o serie de studii pentru a identifica rapid care este cea mai viabila solutie pentru ca traficul pe DN10 sa se desfasoare in conditii optime iar rezultatele studiului respectiv sunt asteptate la inceputul lunii aprilie. Atunci se va sti daca in zona se vor face copertine betonate precum exista deja una la kilometrul 81 sau este suficienta montarea unor plase de protectie pe versant care sa opreasca pietrele sa mai ajunga pe carosabil.